La nómina del "hermanito" de David Sánchez en Moncloa: 3.500 al mes por asesorar en Presidencia

El exasesor de Moncloa Luis María Carrero percibió una nómina cercana a los 3.500 euros en los años que desempeñó en el Ministerio de Presidencia. De esta forma, Carrero, que se sentará en el banquillo de los acusados por la investigación que se ha seguido contra el hermano del presidente del Gobierno, trata de demostrar que no fue enchufado por el músico en la Diputación de Badajoz.

Para ello, el funcionario aportó junto con su escrito de defensa, una serie de anexos, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, y en los que muestra el salario que percibió en sus últimos destinos. Durante los tres años que estuvo en Moncloa (entre el 2 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2023), percibió 3.479 euros mensuales. En su nómina consta que era funcionario de servicios especiales y que su puesto de trabajo dentro la Unidad de Mensaje del Departamento de Asuntos Políticos, era como vocal asesor.

Según explicó Carrero en su interrogatorio ante la juez Beatriz Biedma, su trabajo en Moncloa consistió en escribir los discursos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, negó que le conociera. Además, aportó también una nómina de la retribución que percibió tras ser nombrado Jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz.

"¿Qué beneficio obtiene Don Luis del cambio?"

De acuerdo con la misma, su salario en el puesto al que renunció el pasado mes de julio, era de 2.580 euros. "¿Qué beneficio económico obtiene Don Luis del cambio? Es evidente que cobraba mucho más en su trabajo en Moncloa, y que en la actualidad gana prácticamente lo mismo en la EOI Extremadura que lo que ganaba antes en la Diputación de Badajoz. ¿Qué otro beneficio obtiene? No se nos ha explicado", razonó Carrero.

El exasesor de Moncloa trata de armar su defensa de cara al juicio que acogerá la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez y una decena de personas investigadas por presunto tráfico de influencias y prevaricación con la adjudicación de la plaza de coordinador de todos los conservatorios pacenses ante la sospecha de que la misma se fabricó para él.

Aunque Carrero no formaba parte de las diligencias, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz terminó imputándole al sospechar que David Sánchez maniobró para enchufarle en la Diputación entonces presidida por Miguel Ángel Gallardo. La juez llegó a esta conclusión tras analizar los correos electrónicos incautados a la trama.

Los vínculos entre Carrero y su "hermanito"

En muchos de ellos se aprecia cómo Carrero, mientras estaba adscrito al Ministerio de Presidencia, hizo gestiones personales para David Sánchez, hermano de la persona para la que entonces dependía. Tanto es así que la juez ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabara de Moncloa información de su puesto de trabajo en aras a investigar "las relaciones previas" de David Sánchez y este funcionario. En concreto se solicitó información sobre las fechas de inicio y finalización de los contratos y de extinción de la relación laboral.

En muchas de estas comunicaciones Carrero se refería a David Sánchez como "hermanito"; apelativo que en su interrogatorio ante la juez justificó en aras a la amistad que le unía con el músico. "Por su amistad con Don David, decidió ayudarle en alguno de los proyectos que éste le transmitía y comentaba, dada su mayor facilidad para completar correctamente los textos. De este modo, su colaboración se limitaba a hacer algunos apuntes, pero eran informales y no vinculantes para David", expuso en su escrito de defensa.

Sin embargo, la instructora de la causa -y las acusaciones populares que han litigado bajo el paraguas de Manos Limpias- consideran que Sánchez medió para enchufar a Carrero en la Diputación. Se basan, por un lado, en los mensajes intercambiados entre los acusados relativos a la creación de la plaza y, por otro, en el correo que le remitió David Sánchez días antes de saliera a concurso.

Las sospechas de la juez

"En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo", le dijo el músico y éste le contestó: "De la incorporación no tengo noticia ni calendario, lo último que me dijo (Manuel) Candalijas fue a lo largo de noviembre".

La juez advirtió que dicho mes coincidió con la fecha de la publicación de las bases del concurso y de la presentación de Carrero. En su auto de procesamiento destacó al respecto que la petición de cobertura "inmediata" del puesto en comisión de servicios tuvo lugar el 16 de octubre de 2023 y, apenas un mes después, el 22 de noviembre, se aprobaron la bases para su cobertura. Al puesto solo se presentó el amigo de David Sánchez, por lo que fue designado y nombrado oficialmente el 26 de diciembre de aquel año.