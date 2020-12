La artista cubana Tania Bruguera denuncia su tercer arresto en una semana

(EFE). La artista visual y activista cubana Tania Bruguera, conocida por sus interpretaciones de tinte político y por haber expuesto entre otros en la Tate Modern de Londres y el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, denunció que fue arrestada este domingo por tercera vez en esta semana y advertida de que no puede salir de su domicilio en La Habana.

Bruguera relató a Efe por teléfono que tras salir de su casa aparecieron agentes de la Policía que no había visto previamente y la trasladaron en un vehículo hasta un parque para conversar con un oficial de la Seguridad del Estado que se había apostado frente a su casa hace unos días.

“Esta vez me dijo que no puedo salir de mi casa y al preguntarle por qué no me explicó y respondió: hasta que nosotros decidamos”, refirió Bruguera, integrante del grupo autodenominado 27N, que alude a la fecha del 27 de noviembre.

Ese día más de 300 figuras del ámbito cultural y simpatizantes se concentraron pacíficamente frente al Ministerio de Cultura para pedir libertad de expresión y creación, así como el cese del acoso policial a los creadores críticos con el Gobierno.

La artista considera que está “presa domiciliaria sin ninguna explicación”. Y, aunque “me parece injusto y una falta de respeto, no me gusta romper la ley por gusto. No tengo interés de enfrentarlos”, afirmó.

Recordó que ella vive fuera de Cuba pero mantiene también su residencia en la isla, donde se encuentra desde hace nueve meses debido a que la crisis sanitaria del coronavirus no le ha permitido viajar.

En ese sentido, la artista dijo que el oficial con el que fue llevada a conversar hoy le comunicó que si se quería ir del país podían “arreglar para que me vaya”.

“Quieren desarticular el grupo (27N)”, afirmó, y denunció que la mayoría de los 30 artistas e intelectuales que participaron el viernes pasado en una reunión con funcionarios del Ministerio de Cultura tienen autos patrulleros o agentes de la policía política apostados en las cercanías de sus casas que les impiden salir a la calle.