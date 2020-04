La Junta reclama al Gobierno que “no ponga trabas” a sus respiradores

La Junta de Andalucía reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que “no ponga trabas” para la fabricación de los respiradores del plan Andalucía Respira, cuyas primeras pruebas han concluido con éxito, e insistió en exigir mayor “anticipación”. El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en el contexto de confrontación dentro de “la lealtad” que se sigue manteniendo entre Ejecutivo central y autonómico en medio de la crisis sanitaria, recordó que Andalucía ha recibido hasta ahora “cero euros”, por lo que insistió en que “el Gobierno de España no ponga trabas”. “Pido al Gobierno que agilice todos lo posible los últimos trámites de Andalucía Respira. Un favor: agilicen al máximo el último permiso de la Agencia Andaluza del Medicamento para que Andalucía empiece a construir sus respiradores”, insistió. Bendodo ahondó en que “el 86% del material sanitario en Andalucía lo ha comprado la Consejería de Salud. Sólo el 7% nos ha llegado del Gobierno de España". Tampoco ni un céntimo de los 100 millones de ayudas. Una inversión que es menos de lo que corresponde por población". El portavoz levantó la bandera de los meses anteriores al coronavirus: la de la infrafinanciación y el agravio a Andalucía: “En estos meses el Gobierno central nos ha retraído casi mil millones. El IVA, 537 millones que podría ir al coronavirus; y 430 de las políticas de empleo a todas las comunidades”, especificó. La delegada del Gobierno, Sandra García, señaló vía Twitter al presidente andaluz que “ya han llegado a nuestra tierra más de 131.000 test rápidos enviados por el Gobierno de España. Reiteramos nuestra petición de lealtad y unidad. Los andaluces y andaluzas exigen altura de miras para vencer a esta crisis del coronavirus”. “Pedimos que nos dejen anticiparnos y que el Gobierno central no ponga trabas a la estrategia de Junta, que se anticipa a cada paso”, subrayó el consejero de la Presidencia.

Con el 52% de las camas libres, Bendodo señaló que se está “viendo la luz al final del túnel" pero “sin relajarnos”. “Los datos nos mueven a la esperanza”, señaló, reclamando “anticipación”, no sólo reacción. “No podemos ir al ritmo del virus porque si no, no llegaríamos”, señaló el portavoz Elías Bendodo. En esta línea, el miércoles se empieza a trabajar en el Plan 15.000. Andalucía está rondando los 9.000 contagios oficiales ahora mismo. “La anticipación es lo que está haciendo que la situación evolucione un poquito mejor”, argumentó Bendodo. “Siempre hemos ido un paso por delante.Estamos rozando los 9.000 casos. Sería ampliar hasta casi 20.000 camas hospitalarias. Más UCI públicas y privadas y convertir salas de reanimación en UCI”.

Bendodo señaló que “todos los requerimientos que hicieron los presidentes autonómicos” en la conferencia con Pedro Sánchez “Andalucía los tenía en marcha o listos”. El portavoz citó el “plan de infraestructuras para aislar a los positivos”, con “una docena de hoteles listos para ser medicalizados” (2.719 plazas). La Junta se muestra a favor de “las arcas de Noé” pero de forma voluntaria, como se está ofreciendo a los profesionales que están en primera línea contra el coronavirus actualmente. También aludió al “plan de camas en la sanidad privada: 4.771 y 534 plazas de UCI” y al “Plan de infraestructuras de polideportivos, para anticiparnos a todos los escenarios” “En Málaga, no hay un hospital de campaña, en una semana se ha construido un hospital con 400 plazas y 10 plazas de UCI”, recalcó Bendodo. “Mañana estará listo el primer pabellón de Carranque”, concretó. En cuarto lugar, la “información de los centros de mayores para la intervención”, también está en marcha en Andalucía de forma gradual con la Orden del 20 de marzo. “Estamos haciendo lo posible y lo imposible”, dijo Bendodo. “Cometemos errores porque actuamos”, apuntó al Gobierno central.

“Las estadísticas de ERTE y positivos, son dramas individuales, heridas abiertas que tardarán tiempo en cerrar.Pedimos al Gobierno de España más celeridad. Hay miles de personas esperando el cobro de prestaciones”, indicó, cifrando en cinco las cartas remitidas por la consejera a la ministra. Andalucía pide “nóminas semanales para cerrar el mayor número de afectados” .

La Junta ha puesto en marcha el proyecto ‘Andalucía Respira’ consistente en el desarrollo de respiradores por parte de investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima), profesores de ingeniería de la Universidad de Málaga, médicos de los hospitales universitarios Regional de Málaga y Virgen de la Victoria y perfeccionado por una empresa de alta tecnología con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). El primer ensayo clínico de los respiradores diseñados se hizo en un paciente ingresado en la UCI del Hospital de Antequera (Málaga) y el segundo, en un paciente del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, ambos con un resultado exitoso. Bendodo señaló que con la autorización del Gobierno, Andalucía podría empezar a construir ya sus propios respiradores hoy mismo.

Bendodo insistió en que Andalucía ha sido pionera tanto en la elaboración de sus propios PCR para detectar el coronavirus como en la fabricación de los respiradores, pero nos “hace falta el último papel” para empezar a construirlos. “Pedimos al Gobierno que ayude y meta el hombro”, señaló, a la espera de “un trámite burocrático”.

El SAS abonará el 35% de la paga de productividad a todos los trabajadores

El Servicio Andaluz de Salud abonará a todos los trabajadores, como pago a cuenta, el 35% del máximo previsto en el Complemento al Rendimiento Profesional (CRP) en cada categoría. El pago de este complemento se realizará, al igual que el año anterior, en la nómina complementaria del mes de junio (que se abona en el mes de julio). El abono de este primer pago se hará sin realizar las evaluaciones previas que habitualmente determinan el importe de este complemento. Actualmente, debido la situación de pandemia y al volumen de demanda asistencial que tienen atender los centros, resulta imposible realizar estas evaluaciones. Desde el SAS, se quiere reconocer la extraordinaria labor que vienen realizando sus trabajadores y, por ello, de forma excepcional, se abonará el CRP sin necesidad de las evaluaciones a cada profesional.

En el segundo pago (que se realiza habitualmente en el mes de octubre) se determinarán las cuantías restantes en función de las evaluaciones realizadas y del cumplimiento de objetivos de cada profesional, informó la Junta.

El Complemento al Rendimiento Profesional (CRP) es un concepto retributivo para todos los trabajadores del SAS y está ligado a la consecución de objetivos destinados a mejorar la calidad asistencial que se presta a la ciudadanía andaluza. La consecución de estos objetivos se evalúan teniendo en cuenta criterios individuales y de la Unidad a la que esté adscrito cada profesional.