Normalidad en el desconfinamiento progresivo y en el reparto de mascarillas en la comunidad

El desconfinamiento progresivo de la sociedad continúa con el paisaje clavado en aletargamiento de la actividad. Cuando un motor se para mucho tiempo, se hace necesario normalmente la sustitución de la batería. En tanto se trata de evitar que la sanidad no gripe, la economía pide sitio. Al margen del reparto de mascarillas en los centros de transporte público, el movimiento en las calles andaluzas está siendo muy similar a de los días pasados, cuando sólo podían salir de sus casas los empleados de actividades esenciales. Se recomendó también el uso de transporte privado como bicicletas para los desplazamientos por parte de las autoridades. La Delegación del Gobierno en Andalucía recalcó que “desde primera hora de la mañana, las Fuerzas de Seguridad y voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil reparten en Sevilla, en los principales nodos de transporte público, las 434.000 mascarillas entregadas por el Gobierno”. Los destinatarios son los las trabajadoras y trabajadores que hoy lunes se reincorporan a su trabajo. UGT reclamó que prime la seguridad en la reactivación loboral y parar en caso de “duda”. El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) pidió que sus propuestas sean “escuchadas” al sentirse como un sector “excluido” por el Gobierno central, liderado por el socialista Pedro Sánchez, ante la falta de “información puntual y fidedigna” sobre las medidas tomadas como consecuencia del estado de alarma ante la expansión del coronavirus. Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, destacó que la vuelta a la actividad de aproximadamente el 15% de actividades no esenciales paralizadas desde el 30 de marzo se ha desarrollado con “normalidad”, aunque condicionada por la situación “atípica y extrema que vivimos por la crisis sanitaria” del Covid-19.

A las 6:00 horas comenzó el reparto de material de seguridad, que se mantiene hasta las 17:00 horas. En ciudades como Sevilla, se distribuyó el personal en las paradas con mayor afluencia, como el Prado de San Sebastián, Gran Plaza y Ponce de León. En la estación de Santa Justa y en el Virgen del Rocío, Protección Civil se ocupa del reparto. En las paradas de metro, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En la provincia, en enclaves como las estaciones, se encarga la Guardia Civil.

En general, el trasiego fue muy limitado, con empleados de la construcción y de la industria y con limitaciones como no poder hacer obras en edificios habitados. Los carriles de la ciudad siguieron vacíos, con la excepción de los lugares donde había controles policiales. También se observó algo más de movimiento a la entrada de los polígonos industriales.

Una de las empresas que retoma la producción es Airbus. La compañía aeroespacial reanudó su actividad en los centros andaluces de Sevilla y Cádiz, detenida la pasada semana ante las medidas del Gobierno central contempladas por el estado de alarma, y se está produciendo con la división de turnos entre los empleados y priorizando el teletrabajo, entre otras medidas.

En lo que a la administración pública se refiere, la Junta llamó a incorporarse a 350 empleados. Básicamente, los altos cargos que ya venían trabajando. Los funcionarios siguen en sus casas. La Consejería de Presidencia recordó que la gran masa de funcionarios y laborales sigue igual y sólo se incorporó altos cargos y el personal eventual (de confianza) necesario como servicio esencial. La incorporación, además, “es progresiva”.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, agradeció a las Fuerzas de Seguridad a y los voluntarios su colaboración en el reparto y destacó la importancia de esta operación para mantener las medidas de precaución necesarias para frenar la expansión del virus. En España se están repartiendo 10 millones de mascarillas, que llegaron vía aérea el viernes por la noche y que fueron adquiridas y gestionadas por el Gobierno. De ellas, se remitieron a Andalucía 1,87 millones, informó la Delegación del Gobierno.

La delegada del Gobierno, Sandra García, señaló que la medida persigue que los viajeros pudieran aumentar su protección en el transporte colectivo y, al mismo tiempo, “generar cultura de autoprotección”, ya que “las mascarillas distribuidas tienen como finalidad tanto la protección personal como la de quienes están alrededor”. “Esta colaboración entre administraciones, Junta de Andalucía y Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), unido a la responsabilidad cívica y el trabajo ejemplar de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Protección Civil, ha permitido que la jornada transcurriera con normalidad y refleja que la ciudadanía, trabajadores y empresas han entendido el mensaje y han actuado en consecuencia”, subrayó.

Según recogió Europa Press, los 1,87 millones de mascarillas se han comenzado a repartir este lunes desde las 6:00 hasta las 10:00 horas, de 12:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas en 367 nodos de transporte público y paradas de mayor demanda en las capitales y municipios en la región, gracias al trabajo de 737 agentes de la Guardia Civil, 736 de la Policía Nacional, 592 voluntarios de Protección Civil de 148 agrupaciones locales, así como efectivos de la Policía Local.

En Sevilla capital, las dos estaciones de autobuses -Prado de San Sebastián y Plaza de Armas- han sido los puntos de mayor distribución de las 434.000 mascarillas destinadas a la provincia y que también ha ido repartida en Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Utrera, Écija, La Rinconada, Lebrija, Osuna, Morón de la Frontera, Arahal, Estepa, Carmona y Mairena del Alcor.

En Málaga, el reparto de las 372.000 mascarillas se ha realizado en 35 puntos de movilidad de 15 municipios, además de cooperativas y agroalimentación, y enclaves estratégicos de la capital, como estación María Zambrano, paradas de autobuses, metro, distintos calles del centro, Alameda principal y aeropuerto internacional, entre otros.

En Málaga, no es un lunes normal pero es algo menos restrictivo que dos semanas atrás para la construcción en la provincia. Las obras retomaron su actividad sin incidencias destacables pero no al cien por cien, según indicó a Europa Press la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, Violeta Aragón.

En Cádiz, de 6:30 a 10:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas se ha realizado el primer reparto de las 276.000 mascarillas en 33 puntos de 18 municipios, gracias a la colaboración de cerca de 600 efectivos de la Guardias Civil, Policía Nacional, Local y voluntarios de Protección Civil. Paradas de transporte público en la capital, como Hospital Puerta del Mar, Plaza de España, líneas a San Fernando, Puerto Real y Chiclana, además de puntos en Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque, Tarifa, Los Barrios, Arcos, Chipiona, Conil, Jimena, Medina Sidonia, Olvera, Rota, San Fernando, Chiclana, Puerro Real, El Puerto de Santa María y Jerez han sido otros enclaves de reparto.

En Granada, 44 han sido los puntos de reparto en la provincia, donde 92 voluntarios de Protección Civil, respaldados en tareas de seguridad por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, han realizado el reparto inicial de las 204.000 mascarillas distribuidas para la provincia granadina, es especial en paradas de metro como las de Caleta. Entre estos puntos se incluyen paradas de metro y autobús, tanto urbanos como metropolitanos, así como estación de ferrocarril, estación de autobuses y aeropuerto. Igualmente también se han repartido mascarillas en aquellos municipios con redes propias de transporte, como Almuñécar, Baza, Guadix, Loja, Motril, Salobreña, Órgiva, Huéscar y Alhama de Granada.

En Córdoba, voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil, Policía Nacional y Local han distribuido las 174.000 mascarillas en paradas de autobuses en Ronda de Tejares, aledaños al Hospital Reina Sofía y Provincial, Plaza de Andalucía, calles Sagunto, Claudio Marcelo, Padres de Gracia y zonas de Santa Rosa, Ciudad Jardín, Fuensanta, Palmeras y Parque Azahara, además de en las estaciones de Renfe y autobuses de la capital cordobesa.

El Obispado de Córdoba retomó también, con la seguridad requerida durante el vigente Estado de Alarma por el coronavirus y “atendiendo a las condiciones dispuestas” por el Gobierno de la Nación “en la Orden SND 340/2020, de 12 de abril”, las obras de reforma del Palacio Episcopal, para acoger el Centro de Recepción de Visitantes del aledaño Conjunto Monumental Mezquita-Catedral de Córdoba y también un espacio expositivo destinado al Museo Diocesano.

La estación Intermodal de Almería ha sido el enclave seleccionado en la capital de esta provincia para la distribución de las mascarillas, que alcanzarán las 160.000 en la provincia, donde desde las 6,45 hasta las 9,30 horas se han estado repartiendo a todos los trabajadores que han utilizado el transporte público para regresar a sus puestos de trabajo.

En Jaén, el reparto inicial de las 142.000 mascarillas destinadas a dicho fin ha comenzado a las 7,30 en 24 puntos de 16 municipios jiennenses, a través de 40 Policías nacionales, 34 guardias civiles, 30 policías locales y unos 65 voluntarios de Protección Civil. Estación de autobuses y de tren de Jaén capital, estación Linares-Baeza y autobús urbano, gracias a la colaboración de los conductores, han sido los puntos seleccionados en esta provincia.

Por último, en Huelva el reparto de las 116.000 mascarillas ha comenzado en la estación de autobuses interurbanos en Huelva capital, de tren, salidas de autobuses urbanos y varias paradas en Huelva capital y Ayamonte, coincidiendo con intervalos de mayor tránsito de los servicios de transporte colectivo.

En Huelva también, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Pilar Miranda, informó de la reanudación de las obras que se tuvieron que paralizar debido a las restricciones a la actividad económica no esencial fijadas por el Gobierno en el marco del estado de alarma por el Covid-19. Entre estas obras, destacan la restauración del Monumento a Colón, la adecuación de la Avenida Francisco Montenegro, la Ciudad del Marisco o la ampliación del Muelle Sur.

Críticas de los constructores

En declaraciones a Europa Press, la presidencia de Ceacop, Ana Chocano, lamentó la “incertidumbre” de las medidas ejecutadas por el Ejecutivo nacional “horas antes” de la vuelta al tajo de los sectores no esenciales tras haber estado parada la actividad durante la pasada semana, entre los que se encuentra la construcción. Así, criticó que a las “22:30 horas de este domingo” se publicó una nueva restricción en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que implica que las empresas de reformas no puedan reincorporarse al trabajo. Todo ello genera “incertidumbre al sector” porque “paran sin previo aviso”, ante lo que ha pedido “información puntual y fidedigna” y que el sector sea “avisado con tiempo” para que no afecte a su forma de trabajar.

Respecto a la vuelta a la actividad, la presidencia de Ceacop detalló que se ha hecho con “normalidad” respetándose las medidas de seguridad adecuadas, con sistemas de protección “completos”, horarios de trabajos escalonados y aportando a los trabajadores formación complementaria para hacer frente al contagio de Covid-19.

Pese a ello, Chocano puso de relieve los problemas con los que tienen que enfrentarse, entre ellos, los relativos al alojamiento de trabajadores que tienen que trasladarse a otros municipios para acudir a las obras o la dificultad a la hora de encontrar establecimientos para poder comer al estar cerrados por el estado de alarma.

En este sentido, la líder de Ceacop pidió que al sector “se le tenga en cuenta” a la hora de establecer medidas al sentirse, a su juicio, “excluido” pese a ser uno de los sectores que “más empleo creo y más dinamiza la economía”. “No se nos consulta”, ha reprochado Chocano a la par que ha indicado que Ceacop está abierto a futuras reuniones para que “escuchen nuestras propuestas” porque ahora para el Gobierno, “no existimos”, concluyó.