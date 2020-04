Coronavirus en Andalucía: minuto a minuto

Miércoles, 15 de abril

10.26- UPTA ve un “alivio” la moratoria tributaria del Gobierno y pide seguir con medidas para autónomos

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía (UPTA-Andalucía) ha señalado que la moratoria tributaria para pymes y autónomos del Gobierno central que ha entrado en vigor este miércoles supone un “alivio” para dicho colectivo de trabajadores, a la par que ha pedido que se sigan tomando medidas para los autónomos ante la crisis provocada por el coronavirus.

10.11- Costureras hacen 70.000 mascarillas y 8.000 batas para repartir en distintas provincias

La Plataforma de Vecinos de Aldea Quintana, población perteneciente a La Carlota (Córdoba), ha puesto en marcha una iniciativa en la que participan más de 200 costureras de La Carlota y sus aldeas, así como de las localidades también cordobesas de La Victoria, La Guijarrosa y Santaella, quienes han elaborado más de 70.000 mascarillas y unas 8.000 batas para sanitarios que están siendo repartidas en la provincia de Córdoba, así como en las de Sevilla, Toledo, Teruel o Ciudad Real.

10.00- La Policía auxilia a una madre y sus dos hijas que no tenían donde alojarse durante confinamiento

Agentes de la Policía Nacional en Estepona (Málaga) han auxiliado a una madre y sus dos hijas que no tenían donde alojarse como consecuencia de la clausura de los establecimientos de hospederías en virtud de las medidas recogidas en el estado de alarma. a madre de nacionalidad marroquí se encontraba en España con sus hijas por motivos profesionales y al verse afectada por estas medidas toda su preocupación radicaba en que se acercaba la noche y temía no encontrar un lugar donde poder pasarla. Al parecer, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, se había dirigido a varias entidades solicitando ayuda y no le ofrecieron ninguna opción.

9.28- Detenido por conducir ebrio y con el carné de conducir caducado

La Policía Local de Lepe (Huelva) ha detenido a un vecino de la localidad tras ser interceptado rompiendo el confinamiento conduciendo su coche ebrio, sin carné de conducir en vigor ni tener el vehículo pasada la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).Según han informado a Efe fuentes policiales, el conductor fue captado el pasado lunes, tras las llamadas de un vecino que alertaba de que había visto un coche realizando maniobras extrañas, y una vez localizado y dado el alto los agentes comprobaron que presentaba síntomas evidentes de haber consumido alcohol.

9.16- La Junta aborda este miércoles el proyecto de decreto-ley de medidas urgentes económicas y sociales

El Consejo de Gobierno de Andalucía aborda este miércoles el proyecto de decreto-ley por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus. La Junta abordará la generación de créditos por importe de 51,7 y 44,2 millones de euros, que afectan, respectivamente, a la Consejería de Igualdad, a varios capítulos del Servicio Transferencias Finalistas y a varios programas; y a la Consejería de Salud y Familias y al Servicio Andaluz de Salud, a varios capítulos del Servicio Transferencias Finalistas de los Programas 41C Y 41H.

9.09- Celaá y las CCAA discuten este miércoles cómo evaluar a los millones de estudiantes confinados en casa

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, preside este miércoles una reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación en la que participarán todos los consejeros autonómicos y donde se discutirá cómo evaluar a los más de ocho millones de estudiantes de enseñanzas no universitarias que permanecen confinados en casa por la pandemia del coronavirus. Ya han perdido un mes de clase y todavía no hay certeza sobre cuándo se incorporarán a sus centros.