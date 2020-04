Avisan del uso en Andalucía de otras mascarillas que “no cumplen como FFP2”, esta vez donadas

Se exponen a nuevas embestidas transparentes a diario. Los sanitarios combaten al coronavirus y necesitan estar pertrechados con los elementos de protección indispensables para poder hacerlo, como las mascarillas. Desde el Gobierno andaluz han admitido en las últimas horas que investigan si se ha distribuido parte de las 36.000 defectuosas localizadas en dos lotes adquiridos por el propio Ejecutivo regional. En concreto, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha detallado esta mañana que se han paralizado alrededor de 16.000 y se sigue el rastro a lo ocurrido con las otras 20.000. Pero parece ser que no son las únicas con anomalías detectadas.

Fuentes sindicales consultadas por LA RAZÓN han confirmado a este periódico que hay otro tipo de mascarillas, las del modelo INUAN KN95, que “no cumple como FFP2”, las de máxima protección, aunque en este caso, no habrían sido compradas por la Administración autonómica, si no que se trataría de una “donación particular directamente a los trabajadores”. Si se sigue el guión de lo sucedido en los episodios previos, ahora habría que proceder a la retirada de ese material, el tercer grupo esta semana, para intentar identificar, en paralelo, a los profesionales sanitarios que las habrían utilizado. A continuación, llegaría el aislamiento preventivo de esos trabajadores, si procede, así como la realización de test rápidos o PCR para detectar si el agujero de seguridad, se habría cobrado alguna víctima en forma de positivo.