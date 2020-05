Los trabajadores afectados por ERTE ascienden a 461.000 en Andalucía

Los efectos de la pandemia de coronavirus y del parón económico siguen aumentando en Andalucía. Tal y como ha dado a conocer la consejera de Empleo, Rocío Blanco, los trabajadores afectados por ERTE en la comunidad autónoma ascienden a 461.000. En concreto, se han presentado 97.202 expedientes, de los que se han resuelto 87.534. Es decir, el 90,1 por ciento.

Blanco ha querido dejar claro que la labor de su departamento en este ámbito es la de "constatar la fuerza mayor", por lo que el Estado "es el que paga las prestaciones". Igualmente, ha recordado que 110.000 trabajadores se han quedado sin cobrar a día de hoy, dado el aluvión de peticiones y el retraso en la tramitación. Por provincias, Málaga es las que más ERTE está registrando, más de 23.000, seguida de Sevilla, con algo más de 19.000.

Blanco ha subrayado que la Consejería de Empleo está colaborando con el Gobierno en estos trámites y que "no estamos duplicando" procedimientos. No obstante, ha remarcado que el Gobierno no tenía constancia de casi 11.000 trabajadores andaluces, por lo que la Junta está ofreciendo toda la información. "Pedimos al Ministerio de Trabajo que simplifique los trámites, que sólo sea necesario presentar una declaración responsable" para tramitar estos expedientes. Además, ha insistido en la petición de que emita los pagos semanalmente, y no mensualmente.

En relación a la ayuda de 300 euros para los autónomos, una medida puesta en marcha por la Junta, se han acogido a ella 50.213 personas. Los autónomos que más la solicitan están siendo los del ámbito jurídico, los vinculados a los cultivos no perennes y los servicios de arquitectura.

Junto a ello, Blanco ha anunciado que mañana el Consejo de Gobierno aprobará la ampliación de la línea de préstamos a pymes, con cantidades que oscilarán entre los 9.000 y los 15.000 euros. La devolución podrá efectuarse entre tres y cinco años, más uno de carencia. La documentación a presentar será “muy simple”, tal y como ha apuntado la consejera, puesto que se requerirá el pago del IRPF del último año, uno justificante del pago de la Seguridad Social y que las deudas del negocio no superen los 150.000 euros.