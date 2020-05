Moreno pide al Gobierno central que persiga el fraude pero que no “criminalice” a los agricultores

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado hoy “el enorme compromiso” del sector agroalimentario, el cual ha tenido “un comportamiento ejemplar” durante la crisis del Covid-19. Por ello, le ha recordado que en la comunidad cuenta con “un Gobierno amigo que le apoya sin fisuras”. “Su empuje será clave para salir de esta crisis, y Huelva es un buen ejemplo de su actividad estratégica”, ha enfatizado.

Durante su intervención en el marco de una visita a la finca de frutos rojos “Villa Pedraza” en el municipio onubense de Villablanca, acompañado de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, el presidente andaluz ha mantenido que desde que comenzó esta crisis “de primer nivel” ahí ha estado el sector agroalimentario “empujando” y el de distribución para “llevar los alimentos a las casas”.

Moreno ha manifestado su orgullo por tener “unos agricultores tan comprometidos con Andalucía, España y el bienestar” de los ciudadanos. “Nuestros agricultores tienen experiencia, tienen capacidad y ahora un Gobierno amigo que los va a apoyar sin fisuras y con una confianza plena en su esfuerzo y en su compromiso”, ha reiterado Moreno.

Además, ha resaltado en concreto la producción onubense que “cada vez es de mayor calidad y se exporta prácticamente a toda Europa”, pero sobre todo al centro de Europa. “No solo son las fresas o fresones sino también los arándanos”, que son “de primera calidad y que se consumen en las mejores mesas de todos los rincones de Europa”, ha explicado. Ha añadido que todo se hace con “las máximas garantías de trazabilidad" y de "sostenibilidad del empleo”, que se realiza en condiciones "adecuadas”. En ese sentido, se ha mostrado partidario de que desde el Ministerio de Trabajo se realicen inspecciones y se persiga el fraude en el campo pero no con que “se criminalice” a los agricultores y se busquen casos de “esclavitud”.

En declaraciones a los medios, el popular se ha referido a la campaña extraordinaria de inspección ordenada desde ese ministerio, que dirige Yolanda Díaz, que incluye un cuestionario para detectar casos de “esclavitud o prácticas similares” en explotaciones agrícolas. “No es comprensible ni entendible, bajo ningún punto de vista, que la ministra haya mandado un cuestionario a nuestros agricultores donde se les criminaliza a ellos y al sector agrario andaluz”, ha defendido, para agregar que “no tiene sentido" que Díaz "hable de esclavitud en pleno siglo XXI y que señale a los agricultores como personas que no saben trabajar, que no son solidarios ni capaces de operar con sus trabajadores o que no tienen tradición de respeto laboral, cosa que no ocurre ni en Andalucía”.

Visita también en Villanueva de los Castillejos

De otro lado, el máximo dirigente del Ejecutivo regional ha visitado las instalaciones de J. García Carrión en Villanueva de los Castillejos. Este grupo, que cuenta con 130 años de historia, es “modélico en su afán emprendedor y ha dado muestras de su capacidad para guiarse en un mundo globalizado y competitivo”. según ha aseverado. Esta firma familiar ha practicado una diversificación “tan exitosa como productiva” y se ha convertido en líder del mercado nacional de la alimentación con su marca Don Simón.

Esta empresa cuenta con bodegas de vino propias con diez Denominaciones de Origen, siendo la primera bodega de Europa y la quinta del mundo, y entre sus productos tiene especial importancia la gran apuesta por los zumos exprimidos.