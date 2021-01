Moreno pide a los andaluces que perseveren en su “comportamiento ejemplar” para contener la curva

La pandemia no quedó inmersa en ámbar con el fin de 2020. De hecho, desde que arrancara 2021 han fallecido en Andalucía 26 personas a causa de la Covid-19 y se han registrado 4.531 positivos más, de acuerdo a los datos facilitados por el Gobierno autonómico a través de las redes sociales, y teniendo en cuenta que el 1 de enero no se difundieron. En ese contexto, en el que hay que incluir además que aún no han finalizado las fiestas navideñas, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido a la ciudadanía que mantenga la ejemplaridad para evitar la expansión del coronavirus durante las próximas semanas.

“Estamos viviendo la Navidad con algo más de movilidad para poder ver a la familia después del esfuerzo hecho durante meses”, ha aseverado el máximo dirigente del Ejecutivo regional en su perfil de Twitter, para destacar luego que Andalucía “logró una de las menores incidencias” de la enfermedad, que se mide por el número de casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Y no se ha quedado ahí. Moreno ha sostenido que hay que “seguir perseverando en el comportamiento ejemplar para contener la curva todo lo posible”, por encima de una mapa con la distribución por provincias de los casos anotados las últimas 24 horas.

Se prevé que el comité de expertos que asesora a la Junta se reúna el próximo día 8 y, de acuerdo a lo que indiquen tras su análisis de la evolución de la crisis sanitaria, el Ejecutivo regional decidirá si se aumentan o no las restricciones vigentes en la comunidad a partir del 10 de este mes.