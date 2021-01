La Junta cierra dos residencias de mayores en Sevilla por trato «denigrante»

La Junta de Andalucía ha cerrado cautelarmente dos residencias privadas de mayores en Alcalá de Guadaíra y en Carmona, en la provincia de Sevilla, tras detectarse un trato «denigrante» a los residentes, según informó la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. La consejera señaló que se trata de la residencia San Lorenzo, en Alcalá de Guadaíra, y La Alegría, en Carmona, donde la Junta llevó a cabo inspecciones en noviembre pasado y detectó un trato «denigrante» que no quiso describir por lo «doloroso de la situación». La Junta también ha abierto un expediente sancionador a otra residencia, de la que no facilitó datos, y está pendiente de la autorización del cierre cautelar.

La consejera señaló que las inspecciones de las dos residencias en la provincia de Sevilla se llevaron a cabo en noviembre pasado y sus resultados los trasladaron a la Fiscalía para tramitar el cierre cautelar, que ya se ha producido.

Al tratarse de residencias privadas los familiares de los ancianos disponen de quince días para reubicarlos en otros centros, si bien Ruiz garantizó que, en casos de situaciones de vulnerabilidad o que no los puedan atender, la Junta ofrece plazas residenciales dentro de su oferta pública. La administración andaluza llevó a cabo el año pasado un total de 290 inspecciones en residencias de toda la región, según la consejera, que aseguró que la Junta será «contundente» para que estos centros cumplan todas las medidas. «Desde la Junta no vamos a permitir que ninguna residencia no tenga las condiciones de higiene y atención garantizadas».