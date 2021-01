SOS por las vacunas: «A este ritmo no llegamos al 15% en verano»

La meseta no desciende. La incidencia aumenta hasta los 915,3 casos por 100.000 habitantes en la comunidad, otra línea roja a punto de ser rebasada. Con todo, el crecimiento es el menor desde final del diciembre. Las medidas aún tienen escaso efecto en las estadísticas. La vacuna, fuente de esperanza desde que se pusieron las primeras dosis testimoniales, se han convertido –más incluso que las mascarillas al inicio de la pandemia– en fuente de conflicto por su suministro. Al actual ritmo, las estimaciones no se cumplirán. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, dio la voz de alarma y exigió responsabilidades al Gobierno central. Moreno solicitó a Pedro Sánchez que ponga todo su esfuerzo en «presionar» a la Comisión Europea para que lleguen más vacunas. En Andalucía, como avanzó el consejero Jesús Aguirre en el Pleno extraordinario sobre la pandemia, desde este fin de semana no se ponen vacunas nuevas sino que se fue tirando del stock de reserva para la segunda dosis en previsión de imponderables. Al actual ritmo, en verano no se llegará con más del 14 o 15% de la población vacunada en Andalucía. El objetivo del Ministerio de Sanidad era que el 70% de los españoles estuviera vacunado antes del verano. Ese ambicioso objetivo ya se da por imposible.

El problema –incidió Moreno– no es de que falten recursos humanos o medios materiales, sino «que no tenemos vacunas». Hasta la fecha, la comunidad andaluza ha recibido 251.420 dosis de vacunas, suministrando el 99,9%. Apenas quedan 248. Se esperaban 9.000 dosis de Moderna, que no han llegado. Pfizer también ha reducido el número de vacunas. Astrazeneca no está cumpliendo con los compromisos asumidos con la UE. Para que las vacunas lleguen al 60 o 70% de la población en verano, Andalucía precisa entre 350.000 y 400.000 vacunas semanales.

Moreno se congratuló de que «el 31% de los inmunizados en España» sean andaluces y pidió mas vacunas. El presidente andaluz señaló, como ya avanzó el consejero Aguirre tras el Consejo de Gobierno este martes, que «todos los servicios públicos y privados están al servicio de los andaluces», esto es, «todos los medios a nuestro alcance en la lucha contra la pandemia», a través de «un justiprecio» acordado con las empresas del sector. El PSOE denunció que el acuerdo con la privada forma parte del plan de la derecha para erosionar la sanidad pública. «Si un paciente necesita una cama, la va a tener», dijo Moreno. «Necesitamos más recursos y más medios. Estamos llegando hasta donde nuestros límites nos lo permiten», solicitó Moreno al Gobierno. «Aquí no hay pandemia de una sanidad pública o privada, sino de la sanidad en su conjunto», recalcó Juanma Moreno. El presidente confió en que en los próximos días se pueda poner en marcha el Hospital Militar de Sevilla, centrado en acoger a enfermos de coronavirus, tanto en camas hospitalarias como en UCI, recalcando que no estamos ante un «hospital de campaña, sino ante un hospital sobrio y seguro» que, tras la pandemia, va a ser otro centro hospitalario de referencia.

Moreno también pidió a los padres que lleven a sus hijos a los colegios, que son los lugares «más seguros». El consejero Imbroda pidió confianza en los expertos.