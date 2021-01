Escalones de ventaja

Han sido la alternativa a los tres grandes durante el primer quinto del siglo XXI y los animadores, por eso, de una enconada rivalidad. Pero, hoy, Sevilla y Valencia habitan mundos distintos y ello es la consecuencia de la gestión ejemplar de Pepe Castro en un club y de la errática feria que tiene montada Peter Lim en el otro. El 3-0 en el Sánchez-Pizjuán es uno de los marcadores más lógicos que recuerdan los anales: la victoria sin despeinarse de un gallito de la Champions frente a un gato escaldado por el agua hirviente del descenso.

A los cinco minutos, apagado el furor inicial con el que presionó la muchachada levantina, quedó claro que el Sevilla pasaría la eliminatoria salvo improbable catástrofe. Los locales monopolizaban el balón como en un entrenamiento y enlazaban ataques contra un rival que perseguía sombras. De Jong inauguró el marcador tras córner lanzado por Acuña y, poco después, le cupo el honor de culminar una obra de arte colectiva, una larga acción combinativa que transitó por las cuatro esquinas del campo hasta Munir, cuyo centro raso recentró Suso con un sutil toque de zurda para que el neerlandés fusilase a Rivero. No quedó ahí el alarde esteticista, pues Rakitic dejó liquidado el pleito antes del descanso con una vaselina bárbara en la que destiló la mucha clase que, pese a su deficiente media temporada, aún conserva.

No existe mejor forma de dosificar esfuerzos que una triple ventaja en la primera parte. Reposan los jugadores sustituidos y descansan también los que siguen en el césped, pues se limitan a corretear para cubrir el trámite. Por eso extraña sobremanera la manía de algunos entrenadores de comprometer los partidos con alineaciones raras que luego deben subsanar con urgencia. No reincidió pues Lopetegui en el pecado de Leganés y pudo administrar a su gente en el segundo periodo: Suso, Acuña y Navas –con su alarmante renqueo de costumbre– se marcharon a la caseta rondando el cuarto de hora y En-Nesyri salió unos minutillos para desengrasarse. Todo pensando en Eibar, claro, porque la Liga es la gran prioridad… hasta el sábado a las cuatro de la tarde.

Javi Gracia también pensó descaradamente en el duelo del sábado contra el Elche, en el que se juega la vida. En realidad, pensó desde el momento mismo de confeccionar su once, pues no podía esperar que sus suplentes cosquilleasen al Sevilla. Tras el descanso, ni se molestó en disimular. A la vista de que el rival no tenía ningún interés en hacer sangre, que tampoco era plan, fue retirando paulatinamente del campo a los pocos titulares que había en él: Paulista, Racic... Su batalla es otra y ni siquiera generó nada parecida a una ocasión en el área de Bono, que pocas veces habrá vivido una tarde tan plácida.