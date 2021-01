Moreno quiere fijar el toque de queda a las siete de la tarde: “Queda una hora para llegar a casa”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este viernes de que “vamos a tardar más tiempo” en “controlar” la pandemia de la Covid-19 “como consecuencia de no disponer de instrumentos en materia de limitación de movilidad” que comunidades autónomas como la andaluza están reclamando al Gobierno central y que éste “no dota” a las regiones, como la de adelantar el toque de queda nocturno, que el jefe del Ejecutivo andaluz ha planteado este viernes que pudiera comenzar incluso a las 19,00, tres horas antes de la hora más temprana que se permite por ahora, que es la de las 22,00.

Así lo ha indicado el presidente de la Junta en una atención a medios en el transcurso de una visita al Hospital Universitario de Jaén y un día después de que el Ministerio de Sanidad volviera a rechazar este jueves, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, modificar el decreto del estado de alarma en vigor para atender a reclamaciones de comunidades autónomas como el adelanto del toque de queda o la posibilidad de decretar confinamientos domiciliarios en zonas con elevada incidencia de la pandemia.

Juanma Moreno ha defendido que lo que está pidiendo son “instrumentos muy razonables” que no cree que sean “nada del otro mundo”. “Si tenemos que tomar decisiones, tomémoslas, y si tenemos que tomar decisiones duras, cuanto antes para que hagan efecto”, ha dicho el presidente, que en esa línea ha reiterado su reivindicación de la posibilidad de modificar el toque de queda nocturno.

“Queremos llevarlo a las 20,00 horas, o incluso hasta las 19,00 horas”, ha comentado Moreno antes de apostillar que “si mañana nos lo dieran --esa concesión de adelantar la franja horaria de limitación de movilidad nocturna-- nos iríamos a las siete” de la tarde. “Una persona sale del trabajo a las seis, tiene una hora para llegar a su casa”, y ya se queda allí, ha planteado el presidente de la Junta, que ha remarcado al respecto que “estamos en invierno”.

De igual modo, ha señalado que él no plantea un confinamiento domiciliario “global para Andalucía”, pero sí entiende que sería necesario, por ejemplo, “en municipios que tienen 5.000 casos por 100.000 habitantes”, como hay algunos actualmente en la comunidad y donde ya está cerrada la actividad no esencial por esa elevada incidencia.

En esos casos, “todo el mundo a sus casas” debería ser lo oportuno, según ha manifestado Juanma Moreno, convencido de que “en 15 días” se podría ver así “un cambio de tendencia en esos municipios”.

Tanto lo relativo al toque de queda como a esa posibilidad de confinar son, a juicio del presidente andaluz, “instrumentos fundamentales para controlar contagios que ahora mismo el Gobierno, por razones que no soy capaz de entender, no se los dota a las comunidades autónomas, y eso está generando un perjuicio al control de la epidemia”, para lo que “vamos a tardar más tiempo como consecuencia de no disponer de esos instrumentos en materia de limitación de movilidad”, según ha advertido Juanma Moreno.

Campaña de vacunación

Por otro lado, en relación a la campaña de vacunación, el presidente ha remarcado que Andalucía ha sido la comunidad autónoma que, hasta ahora, más dosis ha puesto, “por delante de Cataluña y Madrid”, y desde la Junta quieren “evitar que se frene este proceso de vacunación”, porque es “el único camino que tenemos para definitivamente dejar atrás la pandemia”.

“Tenemos que inmunizar al máximo posible de la población”, ha incidido Juanma Moreno antes de agregar que, por ello, espera, desea y quiere “confiar en que el Gobierno de la nación y el Ministerio de Sanidad cumplan con los objetivos marcados y podamos intentar llegar al 70% de inmunidad a comienzos del verano” próximo.

En esa línea, ha insistido en señalar que en la Junta están “ansiosos de que nos llegue el mayor número de vacunas posibles” para administrarlas entre la población y “no parar más el proceso de vacunación”.

Y es que, según ha remarcado el presidente andaluz, “no tenemos ni un minuto, ni una hora o un día que perder”, y “necesitamos estar administrando esas dosis todos los días y todas las horas si pudiéramos para llegar al mayor número de ciudadanos” posible.

Ha lamentado que, “desgraciadamente, no ha podido ser así” y “vamos muy lentos”, por lo que ha reiterado que “a ese ritmo no llegaremos al 15% de la población andaluza vacunada en verano, y tardaríamos años” en completar el proceso.

Por eso, Moreno ha apostado por que el Gobierno de España, “junto con la Comisión Europea, utilicen toda su inteligencia, talento, capacidad diplomática, todo su empuje, para que nos lleguen las vacunas lo antes posible”, que “necesitamos como agua de mayo para que podamos lo antes posible inmunizar a la población y salvar vidas, que es nuestro gran objetivo”, según ha zanjado.

Imprimir