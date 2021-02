«Sin el protagonismo de Cs, el PP jamás podría gobernar Andalucía»

Sergio Romero (Sanlúcar, 1979) es la voz de Cs en el Parlamento andaluz. Diputado desde 2015 y apasionado del fútbol –está cursando un máster en gestión deportiva–, reclama «unidad» política ante la pandemia y aparcar cualquier interés electoral.

Hemos superado los 6.500 fallecidos por el coronavirus. ¿Qué se está haciendo bien en la gestión y qué no?

La situación es compleja, nadie esperaba que nos llegara un acontecimiento así a nivel mundial. La Junta creo que respondió con inmediatez. Lo que más he echado en falta es la unidad por parte de los partidos políticos, damos un mal ejemplo a los andaluces.

¿Qué hace falta para que eso ocurra, si no sucede en una crisis sanitaria y social como la estamos viviendo?

Pues tener claras las prioridades. La nuestra es ser útiles y responsables, estar a la altura de las circunstancias. Y espero del resto de partidos que reflexionen y que los intereses electorales y la ideología la dejemos a un lado. Ya habrá momento de volver a la confrontación.

Pero la Junta habla de lealtad al Gobierno, pero le acusa de no tener vacunas para la Covid-19, pese a que vienen de la Unión Europea y no las tiene nadie ahora mismo.

Bueno, la Junta siempre ha manifestado su lealtad al Gobierno central, pero es cierto que esto no empezó ayer y todavía no tenemos un plan nacional real contra la covid, ni un plan de vacunación eficaz, no hay la suficiente comunicación entre el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos para proteger a la población y a la economía. Y respecto a las vacunas, no le estamos echando la culpa a nadie, sí que es cierto que tenemos la disponibilidad de administrar 350.000 vacunas a la semana, pero nos llegan muy pocas.

La Junta ha dicho que se va a vacunar a los mayores en estadios de fútbol. ¿Eso es verdad o son titulares que lanzan?

La realidad es que en Andalucía se han aplicado el 99% de las vacunas que hemos tenido; se han movilizado 70 millones de euros para infraestructuras y el presupuesto de 2021, el más amplio de la historia, está centralizado en la lucha contra la pandemia. Se ha puesto muchísimo dinero para que los andaluces que están viviendo en peores condiciones puedan seguir adelante. Pero necesitamos la sensibilidad y el liderazgo de un presidente del Gobierno, que hace mucho tiempo que no rinde cuentas. Quizá sean las elecciones catalanas...

¿Tiene conocimiento de que se está cumpliendo el plan de vacunación?

Hay un plan de vacunación nacional, que se está cumpliendo, para que el personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) reciba esas dosis y en la Junta se está cumpliendo con ese protocolo.

Viendo la evolución de la tercera ola del coronavirus, ¿se equivocó la Junta al permitir la movilidad en Navidad?

La Junta siempre ha seguido los criterios de los expertos, que conocen la materia y nos dan luz.

Ha escuchado a los expertos, pero las decisiones son políticas: se justificaron en que había que «salvar» la Navidad.

Evidentemente, si pudiéramos volver atrás, viendo cómo ha explosionado esta tercera ola seguramente se hubieran tomado otras decisiones. Un político no puede entender de todo, nos basamos en criterios profesionales; ahora se trata de que sigamos afinando en la toma de decisiones. También en aquel momento la cosa estaba relativamente controlada y había una situación muy difícil que estaban atravesando muchos comercios y hosteleros.

Cada afiliado de Cs tiene el derecho a postularse como candidato a las primarias, pero no es el momento»

Pese a los antecedentes, ya se habla de «salvar» la Semana Santa y permitir viajar. ¿Es partidario?

Yo soy partidario de salvar vidas. Espero y confío que en función de las vacunas, la evolución de las cepas y de la experiencia, que ya llevamos un año, se vayan tomando decisiones más certeras

¿Cuándo se va a conocer la auditoría del sector público?

No hemos recibido todavía esos informes porque es una tarea compleja, para que sea lo más realista posible. Y, por otra parte, la Junta ahora mismo como máxima prioridad tiene frenar la pandemia.

Eso no puede parar todo lo demás porque la Administración es muy grande.

Claro, no significa que en paralelo no trabajemos en otros ámbitos, como la lucha contra el fraude, la limitación de mandato o de los aforamientos. Esta semana se anunció el organismo Andalucía Trade, para fusionar cuatro entes instrumentales en uno y hacerlo más eficiente.

Eso es lo que se le reprochaba al PSOE: al final se crea otra agencia más para englobar a las demás.

Yo creo que las matemáticas no engañan y en Andalucía se han eliminado muchos chiringuitos y si de cuatro entes instrumentales pasamos a uno...

Será uno, pero con la misma estructura. Los números también puede mirarse desde otro sitio.

Que a nadie le quepa la menor duda de que con el trabajo de fusión y de regeneración que estamos haciendo esa administración paralela le va a costar mucho menos a los andaluces. Antes era la vía abierta para el enchufismo y nidos de corrupción y ahora queremos que esté al servicio de los andaluces.

¿Esa eficiencia de la que habla se va a traducir en despidos?

No, la gente que trabaja ahí, que son en la inmensa mayoría gente muy preparada, que esté tranquila porque van a continuar haciendo su trabajo.

El Reglamento de la Cámara se está modificando, ¿el resultado va a ser que puede ser tránsfuga cualquiera? ¿El caso de Adelante Andalucía lo calificaría como transfuguismo?

Para mí sí lo es. La reforma del Reglamento se plantea porque quiere reflejar el espíritu del Pacto Antitransfuguismo firmado a nivel nacional. Actualiza el concepto de transfuguismo.

Esa expulsión de ocho diputados acordada en la Mesa del Parlamento parece cogida con pinzas.

No, lo que ha ocurrido en Adelante Andalucía es que parte de los miembros que se han presentado bajo las siglas están siendo desleales en el Parlamento, con posicionamientos diferentes y dejando de pagar la cuota de su partido. Y eso se considera transfuguismo. Por cierto, todos los grupos parlamentarios están de acuerdo.

La gente que trabaja en las agencias públicas que esté tranquila porque van a continuar haciendo su trabajo»

El líder de su partido, Juan Marín, ha dicho que se va a presentar a las primarias para la Junta. ¿Sería el candidato de Cs para usted?

No es momento de hablar de primarias ni de candidatos. Cada afiliado de Cs tiene el derecho a poder postularse, pero no es el momento. Ayer (por el martes) murieron 106 andaluces y hay que estar centrado.

Pero los partidos tienen que seguir funcionando y no podemos negarlo.

Por supuesto. Y Cs es un partido absolutamente necesario. Si no fuera porque hubo muchos andaluces que confiaron en nuestro partido el cambio no se hubiera producido, seguiría gobernando el PSOE. Sin el protagonismo de Cs el PP jamás podría gobernar Andalucía y así se ha demostrado durante tantísimos años. Nos quedan casi dos años para las elecciones.

Dos años o menos, porque podría ser una opción que el presidente, Juanma Moreno, las adelantara.

No sería beneficioso un adelanto de las elecciones porque nos queda mucho tiempo para seguir transformando Andalucía.

Tendría tiempo Cs de recuperarse de la debacle electoral que sufrió. En cada encuesta parece que va restando apoyos.

Yo no lo veo del todo así...

Pues como decía antes, los números están ahí... Albert Rivera dimitió y a partir de ahí ha habido un giro evidente con Inés Arrimadas

Pero no ha habido unas nuevas elecciones. Nosotros nunca hemos sido de darle especial atención a las encuestas, pero sí es cierto que tuvimos una debacle importante. Inés Arrimadas está transformando el partido a nivel orgánico y confiamos en que esas semillas den sus frutos. En Andalucía confiamos en que la gestión del día a día de los cinco consejeros que tenemos se vaya valorando por los andaluces.

En sus redes sociales, como portavoz de Cs, aparece mucho la consejera Rocío Ruiz y muy poco el vicepresidente de la Junta. ¿Tenemos que hacer una lectura de un apoyo explícito?

Bueno, mi trabajo no se reduce a lo que que pueda expresar en una red social. Yo presumo de lo que están haciendo todos los consejeros. La consejera de Igualdad, dicho sea de paso, está haciendo un trabajo maravilloso, es una persona muy implicada y que no se arruga ante planteamientos de regresión en las políticas sociales. Por lo tanto, aplaudo esa valentía para que no se dé ni un paso atrás en la violencia de género, en la defensa de los colectivos LGTBI o en las ayudas para la infancia.