Ya ha habido suficientes vaivenes y quebrantos de la normalidad. El consejero de Salud y Familias del Ejecutivo andaluz, Jesús Aguirre, tiene clara su posición con respecto a si deben celebrarse o no manifestaciones el próximo 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer. “Si hemos tenido que decirle no a algo tan nuestro como son las procesiones -de Semana Santa-, pues no también a las manifestaciones”, ha dejado claro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se ha celebrado esta mañana.

Para el titular andaluz de Salud, “todo lo que sea sumar personas”, o que se junten en “poco espacio de tiempo”, supone, a su juicio, “aumentar la capacidad de transmisión del virus”. “Desde el punto de vista sanitario -ha hilvanado- lo que propugnamos siempre es disminuir la movilidad al máximo y sobre todo, evitar las concentraciones”, ha recalcado.

Según Aguirre, su departamento lo tiene “claro”, en línea con lo defendido además por el Ministerio de Sanidad, desde donde se ha recomendado también que no se celebren las manifestaciones habituales del 8M, ante la situación epidemiológica, pese a que España ya no se encuentra en una situación de riesgo extremo. La ministra Carolina Darias ha aseverado estos días que “no ha lugar” a celebrar las marchas por el Día de la Mujer.