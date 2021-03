El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha puesto el faro hoy apuntando a su cara: «Yo mismo tenía planes hechos en Semana Santa para ir a una provincia y visitar a unos familiares, igual que cientos de miles de andaluces, y sé lo complicado que es tener que pararlo», ha admitido. Lo ha hecho, en alusión a las restricciones impuestas por la Junta por la Covid-19 que entrarán en vigor mañana y se extenderán hasta después de esos días festivos, entre las que se incluye el mantenimiento del cierre perimetral de la comunidad y de las ocho provincias que la componen.

Moreno, quien este jueves ha visitado la localidad gaditana de Prado del Rey, ha relatado que había estado días leyendo informes ligados al coronavirus y no encontró en ellos datos que le indicaran que «podía estar tranquilo», si abrían la movilidad interprovincial. Ha recalcado que tuvieron que tomar «decisiones muy difíciles», pero cuando organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten de «un serio riesgo de repunte en toda España», cuentas con información que apunta a la posibilidad de «una cuarta ola que puede ser virulenta y llevarse la vida de andaluces» y sabes que hay tres cepas distintas campando por la región; su «responsabilidad» y su «obligación moral y política» era «protegerlos». Ha ido un paso más allá, al aseverar: «Probablemente, si la decisión fuera política, abriría las provincias, pero como es técnica, es científica –un comité de expertos asesora en la pandemia al Ejecutivo autonómico–, y es moralmente responsable no puedo abrirlas». Ha dejado claro que no estaba dispuesto a «hacer otra cosa» y que, mientras sea el máximo dirigente del Gobierno regional «antepondrá siempre los intereses de los andaluces en términos de salud y bienestar a cualquier otro».

Mientras sea el presidente de todos los andaluces, voy a anteponer su salud siempre. La alerta de la OMS y los informes de los expertos avalan la decisión que tomamos ayer. Sería irresponsable abrir a lo loco para tener cientos de fallecidos en unas semanas. Prudencia. pic.twitter.com/MckfCcMjs1 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 18, 2021

Con todo, Moreno ha recordado que habrá cierta apertura en la hostelería y la restauración, al posponerse hasta las 23:00 horas el toque de queda. Y, aunque ha pedido «prudencia» para que no se repitan «las cifras dolorosas de cientos de muertos» de la tercera oleada, ha animado a la ciudadanía a «redescubrir» sus provincias, dado que «las ocho son maravillosas» y hay «rincones» que seguro desconocen.

Desde el sector hostelero y comercial también ha habido reacciones a las nuevas limitaciones. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, ha calificado de necesario pero «insuficiente» la ampliación del horario hasta las 22:30 y ha lamentado el que no se vayan a poder traspasar las fronteras provinciales en Semana Santa. La patronal sevillana, de su lado, ha celebrado la extensión horaria, que ha tildado de «balón de oxígeno» que permitirá contrataciones, en palabras del presidente de la asociación provincial de hosteleros y vicepresidente de Horeca Andalucía, Antonio Luque. Si bien ha apuntado a un próximo objetivo: bajar la persiana a las 23:30 horas. Y desde Comercio Andalucía han afeado que esa medida sólo beneficiará a los grandes formatos y no a los pequeños.

Aeropuertos abiertos

Más allá de la comunidad, Moreno ha reclamado al Gobierno central dirigido por el socialista Pedro Sánchez que «sea terriblemente celoso en el control de los pasajeros» que lleguen al país y a la región, dado que los aeropuertos están abiertos, y que se les exija «una PCR hecha o un certificado de vacunación».

En relación a ese último punto, la delegada del Ejecutivo estatal en la comunidad, Sandra García, ha replicado al presidente de la Junta a través de las redes sociales que comparten «la misma preocupación por la salud de la ciudadanía», por eso se demanda desde el pasado noviembre una PCR negativa para acceder al país, y se ha restringido el arribo de viajeros procedentes del Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.