El seguro de Hogar, aliado perfecto para combatir riesgos

La compra de una vivienda es una de las mayores inversiones que realizan las personas a lo largo de su vida. Sin embargo, no todos los propietarios optan por contratar un seguro de Hogar. A priori, parece una situación contradictoria porque nuestras viviendas y los bienes que tenemos dentro pueden sufrir numerosos percances que, sin estar asegurados, podrían suponer un gran desembolso de dinero.

En España, el seguro de Hogar no es obligatorio, pero sí necesario. Actualmente, el 23 por ciento de las viviendas no están aseguradas. Si usted forma parte de esas dos de cada diez personas que aún no tiene contratado este seguro o cree que su actual póliza no merece la pena, le interesará seguir leyendo este artículo.

Julia Casanova, responsable del Departamento de Automóviles Particulares y Riesgos Particulares, Siniestros Lesiones y Red Médico – Jurídica de Helvetia Seguros, explica que “teniendo en cuenta que los contratiempos están a la orden del día, estar protegidos con un seguro de Hogar es la opción más recomendable”. En este contexto, cada hora las aseguradoras atienden alrededor de 800 percances en los hogares españoles, una cifra que constata la importancia de tener contratado un seguro de Hogar. Entre los incidentes que suelen ocurrir en las viviendas se encuentran los daños eléctricos, daños por agua, roturas de cristales y vitrocerámicas. No obstante, los robos o los daños por incendios también ocurren con frecuencia.

A su vez, Julia Casanova señala que “los siniestros más frecuentes en los últimos años están asociados a los fenómenos meteorológicos, como consecuencia de las DANAS tan importantes que hemos sufrido y que han afectado a gran parte del país”. En este sentido, según se detalla en un informe publicado por Asitur Focus, el primer Observatorio especializado en siniestros de Hogar y de Auto de España, sólo durante el mes de enero se batió récord en la tramitación de siniestros de Multirriesgo Hogar como consecuencia de la borrasca Filomena.

Pero además, como consecuencia de la pandemia “se vieron aumentados los siniestros asociados al mayor uso de la vivienda como los incendios, daños eléctricos y, además, se experimentó un mayor uso de los servicios de asistencia que se ofrecen en los seguros de hogar como bricohogar, electrodomésticos o la asistencia informática derivada del teletrabajo”.

Y es que los seguros Multirriesgo de Hogar ofrecen numerosas coberturas y servicios a los propietarios para proteger sus viviendas. Sin embargo, algunas coberturas son esenciales y nunca deben faltar como las de Daños por agua, Robo, Responsabilidad Civil o Incendios. Es aquí donde se encuentra la clave para contratar un seguro de hogar: la flexibilidad y la posibilidad de contratar garantías opcionales acordes a las circunstancias de cada cliente.

Otro de los factores más importantes a la hora de contratar este seguro es que las garantías cubran no sólo la inversión que se realizó a la hora de comprar la vivienda, sino el valor que alcanza la vivienda con todos los bienes que alberga. Es decir, determinar de forma correcta los dos conceptos fundamentales: el continente y el contenido. Por tanto, el seguro de Hogar se debe adaptar a las características de cada vivienda, pudiendo asegurar lo que realmente necesitas.

En este sentido, “el asesoramiento es clave para que los clientes conozcan los riesgos y contraten las garantías y coberturas que mejor se adecúen a sus expectativas y a lo que realmente necesitan”, recuerda Julia Casanova. A su vez, añade que “nuestros productos de Hogar son muy flexibles y competitivos, adaptándose con facilidad a cada riesgo en función de su perfil”. Hay, por tanto, razones suficientes para contratar una de estas pólizas ya que ninguna vivienda está exenta de riesgos.

En Helvetia Seguros, cuentan con una amplia gama de seguros de Hogar y con una red altamente especializada de más de 3.800 mediadores, repartidos por todo el territorio nacional, en la que se puede encontrar asesoramiento profesional y que cuenta con el respaldo de una compañía suiza, líder en solvencia y atención al cliente.”