El presidente de Invercaria «tuteló directamente» las ayudas a Juana Martín

El ex director financiero de Invercaria aseguró que el entonces presidente, Tomás Pérez-Sauquillo, «tuteló directamente» las ayudas que la sociedad de capital riesgo dependiente de la Junta de Andalucía concedió a la diseñadora de moda Juana Martín entre 2006 y 2011. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla celebró la cuarta sesión del juicio contra cuatro acusados, entre ellos la propia modista y Pérez-Sauquillo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel por prevaricación y malversación, mientras que para el ex director del departamento de Promoción Cristóbal Cantos y el ex director financiero Antonio Nieto solicita seis años y medio. En su declaración ante el tribunal, Nieto recordó que entró en Invercaria como «técnico financiero» en 2006 tras recibir la propuesta de Pérez-Sauquillo, a quien conocía por su trabajo para distintos bancos y empresas en Madrid.

El encausado también reconoció que dos años antes, en 2004, fue condenado por apropiación indebida, aunque alegó que sólo siguió el consejo de su abogado y aceptó pagar una multa.

En cuanto a sus principios en Invercaria, relató que Pérez-Sauquillo lo nombró jefe del servicio financiero a principios del año 2007 y le dio poderes «sólo para sustituirlo en las firmas a las que él no pudiera o quisiera asistir», pero «sin facultades para nada».