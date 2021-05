El Tribunal Superior de Andalucía rechaza por segunda vez confinar Montefrío (Granada)

Si no es el caos normativo, se le parece. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) volvió a rechazar, por segunda vez esta semana, la orden emitida por la Junta para confinar Montefrío (Granada), uno de los dos pueblos junto al de La Campana (Sevilla) sobre los que Salud solicitó esta medida. En el auto, al que accedió Efe, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Granada, volvió a incidir en que no es posible amparar interpretaciones extensivas que dieran cobertura jurídica a una limitación de derechos fundamentales de forma «indiscriminada y masiva». Inciden los magistrados en que si las autoridades sanitarias pudieran limitar o suspender derechos fundamentales con la ley de Salud pública –que la Junta plantea modificar ahora– no sería necesario siquiera decretar el estado de alarma. Montenfrío (Granada) asume, según su alcaldesa, con «desconcierto total» la situación.

Tanto el cierre perimetral de Montefrío como el de La Campana, que sin embargo otra sala del TSJA con sede en Sevilla sí autorizó, han contado con el aval de la Fiscalía Superior, que los respaldó en sendos dictámenes emitidos al TSJA para su pronunciamiento con el argumento de que «la medida cuenta con la habilitación legal suficiente» y resulta «proporcionada» a la compleja situación de riesgo sanitario actual. En su recurso al Supremo, la Junta apela al cierre de Montefrío por la «alta incidencia». Andalucía no bajó en las últimas 24 horass su tasa Covid por primera vez en 23 días y sumó 1.602 casos y 11 muertes. Los hospitales tienen 46 ingresos menos, 1.081 en total El vicepresidente Marín vaticinó un fin de semana turístico «casi como solía ser hace año y medio». Por su parte, el presidente Moreno alertó de alerta de rebrotes por comuniones y reuniones familiares y señaló que no plantearía quitar las mascarillas hasta superar 80% de inmunidad.