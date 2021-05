Nadie ha optado por romper la baraja y las primarias en el PSOE andaluz se desarrollan por ahora con cierto perfil bajo. Si bien, hay indicios de que no todo son amables conjuras ni los apoyos están tan divididos por bloques territoriales estanco como se ha deslizado. Tras los pronunciamientos de las direcciones provinciales sobre el adelanto o no del proceso interno de elección, fuentes socialistas indicaron que, «grosso modo», Cádiz, Granada, Jaén y Huelva respaldarían al candidato y alcalde de Sevilla, Juan Espadas; mientras Sevilla, Málaga, Almería y Córdoba apoyarían a la aspirante y secretaría general del partido, Susana Díaz. Pero militantes de la provincia jiennense han constituido una plataforma de apoyo a la líder del PSOE-A, encabezada por el ex alcalde de Alcalá la Real Carlos Hinojosa, tras la «magnífica acogida» de sus visitas a las agrupaciones de esa zona. Y, a la inversa, desde Málaga, por ejemplo, han apuntado a LA RAZÓN, que «al margen de aquel posicionamiento de la Ejecutiva provincial –sobre la conveniencia de no acelerar las primarias– los que apuestan por Espadas crecen». A lo anotado hay que coser que hay un tercer candidato, el profesor universitario, Luis Ángel Hierro, y falta por saber cómo de esparcido están sus potenciales votantes.

De momento, hoy se ha conocido otro movimiento significativo: el regidor de la capital hispalense, quien ha pedido al comité organizador de las elecciones orgánicas un debate a tres, ha elegido el municipio sevillano de Dos Hermanas para arrancar el próximo domingo la campaña, justo el lugar desde donde, como granos de sal en el mar, centenares de personas escucharon a Pedro Sánchez anunciar en 2017 que se presentaría a las primarias que le ganó a Díaz, tras disputarle el control de la formación al «aparato», aunque en esta ocasión la cita no será en el Parque Tecnológico, sino en la plaza del Arenal.

La máxima dirigente del PSOE-A y ex presidenta de la Junta, por su parte, tendrá encuentros con militantes en tres provincias este fin de semana y aún no ha decidido dónde iniciará el periodo de campaña, sí que no será un evento de grandes dimensiones, dado que, aseveran desde su entorno, seguirán en la línea de visitar las casas del pueblo, convocar asambleas abiertas con las bases y realizar algunos actos sectoriales. Desde su círculo creen que «se equivocan» quienes quieren hacer de este proceso «una segunda vuelta» del de 2017 que la enfrentó a Sánchez.

Hierro, de su lado, ha optado por la ciudad de Baeza, en Jaén, como enclave para dar el pistoletazo de salida a la etapa de recolección de votos y dentro de ésta, por el parque Leocadio Marín. Se desplazará además hasta otras dos localidades de la provincia jiennense: Santisteban del Puerto y La Puerta de Segura.