Andalucía rechaza la imposición de medidas del Ministerio de Sanidad

La Junta instó a que las propuestas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no sean de obligado cumplimiento si no se aprueban por consenso y que se ciñan a recomendaciones, según señaló el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, durante su participación en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud rechazando la imposición de nuevas medidas vinculadas a Educación, ocio nocturno, hostelería, eventos multitudinarios, vacunación y consumo de tabaco, entre otras. El consejero recordó que «las competencias en materia de Salud Pública son de las comunidades y, por tanto, entendemos que dichas propuestas deben quedar en recomendaciones ya que no aportan nada nuevo a las que ya están vigentes en Andalucía». Según Aguirre, «no es lógico que si la decisión del Gobierno fue decaer el Estado de Alarma y no dotarnos de herramientas jurídicas necesarias, ahora proponga adoptar medidas de competencia autonómica». Otra petición de Andalucía es que la vacuna de Janssen se administre conforme a criterios científicos. «Queremos que todas las vacunas se puedan aplicar en todas las edades, siempre que así lo refrenden la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española y las sociedades científicas», dijo.

Por otro lado, Andalucía ha fijado agosto como fecha de la vacunación de adolescentes entre 12 y 15 años. Para los niños no está aprobada ninguna vacuna. La Junta prevé tener vacunados a la mayoría de adultos en verano. Todo ello mientras el coronavirus mantiene su escalada, con 1.492 positivos y 18 muertes, con la tasa en 177,9 casos por 100.000 habitantes en 14 días.