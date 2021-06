El PSOE-A escenifica el “efecto Espadas” en el Parlamento andaluz

Cambio de líder en el PSOE andaluz y nuevas caras en la dirección del grupo parlamentario socialista. Se estrenaba la portavoz de la formación en la Cámara, Ángeles Férriz, en la sesión de control al Gobierno andaluz y lo hizo acuñando la expresión “efecto Espadas” para escenificar el cambio de rumbo del partido en Andalucía. “El ‘efecto Espadas’ ha venido para quedarse y va a terminar con un alcalde en la Presidencia de la Junta”, aseguró Férriz, remarcando al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que en el candidato socialista recién elegido por la militancia encontrará “diálogo y altura de miras”. “Elija entre esto o ser rehén de una fuerza política que le chantajea”, señaló en referencia a Vox, antes de pedir a Moreno que abra un “marco de colaboración” con los ayuntamientos y diputaciones provinciales porque “saben y pueden gestionar la salida de la crisis”.

Férriz recordó a Moreno que la Junta recibió durante la pandemia 11 millones de euros al día del Gobierno central y aseguró que los alcaldes “han tenido que sacar recursos de donde no los había”. Pero esta reclamación no era más que un formalismo, ya que en realidad el grupo parlamentario socialista quería visualizar un cambio de estrategia respecto a la todavía secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz. “Queremos que esta Cámara sea útil y llegar a cuerdos en favor de los andaluces”, señaló Férriz, no sin antes advertir de que “este PSOE es el de siempre, más fuerte que nunca, que ha venido a quitarlos del Gobierno”.

Moreno recogió el guante señalando, con ironía, que “los efectos y defectos a veces se mezclan”. “Espero que esa mano tendida sea en beneficio de los andaluces”, subrayó en referencia a Espadas, además de asegurar que la Junta ha venido ayudando a los ayuntamientos durante la pandemia con diversas partidas. En este sentido, confió en que la apuesta por el municipalismo del PSOE se materialice apoyando la Ley del Suelo, que volverá en breve a la Cámara tras el reciente rechazo. Junto a ello, remarcó que el Gobierno “no puede gestionar la ingente cantidad de los fondos europeos de forma centralizada”, por lo que apostó igualmente por dar un papel protagonista a las corporaciones locales.

Previamente, Moreno, en su respuesta al portavoz popular José Antonio Nieto, anunció su intención de comparecer en el pleno de julio, a petición propia, para debatir con los grupos parlamentarios sobre la situación actual en Andalucía. “Solicitaré a la presidenta de la Cámara comparecer en julio para debatir con los grupos parlamentarios y analizar este año en nuestra comunidad, así como conocer las propuestas de sus señorías con el objetivo de mejorar Andalucía”, señaló.

La nueva etapa que abre el PSOE-A no fue una cuestión que quedó solo entre este partido y el PP. Vox intervino para aconsejar a Moreno que no dé a los socialistas la “oportunidad de rearmarse” porque ya se están “afiliando el colmillo” y “frotándose las manos”. El portavoz de Vox preguntó al presidente con quién “quiere cumplir” los objetivos de su Gobierno y con quién quiere “hacer ese camino”. Dijo además que Vox siempre va a votar “en contra de las políticas de izquierda” y confió en que la Junta también esté en el “beneficio de los andaluces”. “Me pregunta con quién quiero transitar, y la respuesta es muy sencilla, con todos los andaluces, representados en este Parlamento”, respondió Moreno.