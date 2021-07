Grupo MAS presenta su séptima memoria de RSC

En el día de ayer, 29 de junio de 2021, Grupo MAS presentó su séptima Memoria de RSC en la Sede de la Escuela de Organización Industrial de Sevilla. El acto, presidido por Jerónimo Martín, Director General de Grupo MAS, puso en valor la contribución de la compañía a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta Memoria, elaborada según estándares GRI, supone un resumen de toda la actividad de Grupo MAS a lo largo de toda la cadena de valor en 2020, un año de retos para el sector y la compañía en la que se han impulsado todas las iniciativas previstas y nuevas acciones para dar respuesta a las necesidades surgidas en el 2020.

“La RSC se ha reafirmado como uno de los cinco pilares de nuestro Plan Estratégico 2021-2025” declaraba Jerónimo Martín, poniendo en valor no solo esta Séptima Memoria RSC sino destacando el papel que ocupa el compromiso en el modelo de negocio de Grupo MAS.

En este contexto, la compañía ha priorizado su programa Juntos Somos, enfocado en las personas, generando 336 empleos netos en Andalucía y Extremadura, hasta alcanzar los 3.070 empleados a cierre de 2020 y que a fecha de junio de 2021 ya alcanzan los 3.200 trabajadores. La creación de empleo estable y de calidad y el cuidado del empleado en un entorno laboral incierto han sido sus prioridades, invirtiendo dos millones de euros en seguridad y certificando todos sus establecimientos como Espacio Seguro por Bureau Veritas y un millón de euros en formación para sus empleados para los que pusieron en marcha la escuela de formación MASTForma online. Además, durante 2020, más de 220 trabajadores de Grupo MAS promocionaron a un puesto de mayor responsabilidad gracias a la formación y a los programas de desarrollo del talento.

En 2020, también continuaron con su programa Raíces de compromiso con lo local, no solo con los proveedores locales que ya alcanzan la cifra del 45% de frescos de origen andaluz sino con la sociedad en general, especialmente los colectivos más vulnerables, para la que pusieron en marcha la corriente solidaria Kilos de Ilusión que consiguió gracias al esfuerzo de proveedores, clientes y trabajadores, junto a Grupo MAS y Fundación MAS, triplicar la cantidad de alimentos donados hasta los 350.000 kilos. En este aspecto, el programa Raíces y su misión de crear riqueza y bienestar en su entorno también estuvieron presentes en las 8 aperturas del Grupo en 2020, donde más del 87% de contrataciones se hicieron en la misma localidad donde se realizaba la apertura.

Cerrando el 2020 con 173 establecimiento gracias a esas 8 aperturas y 17 reformas, Grupo MAS también apostó por el fomento de la alimentación saludable dentro de su programa Destino Bienestar, incluyendo en su surtido un 13% más de productos sin lactosa y 220 productos certificados sin gluten para atender todas las necesidades y aumentando un 45% los productos ecológicos. Además, la compañía ha seguido apostando por el fomento de productos frescos, en su mayoría de KM0, a través de más de 60 campañas.

Un año, el 2020, en el que multiplicado su actividad, con una facturación de 448,5M€, sin olvidar el propósito de su programa Cero Impacto, apostando por fuentes de energía más limpias instalando 6 plantas fotovoltaicas, luchando contra el desperdicio alimentario con medidas a lo largo de todos sus procesos de trabajo y con iniciativas como su alianza con Too Good To Go con lo que se han dejado de emitir 21,2 toneladas de Co2 , alcanzado la cifra del 27% en vehículos eco eficientes de flota propia y reforzando las acciones de minimización de plásticos.

En el acto, participaron también Francisco Velasco, Director de la EOI, Delia Pascual, Directora de Marketing de Grupo MAS , Yolanda Sánchez, Frutos Secos SanBlas, proveedor local de Grupo MAS y un claro ejemplo del programa Raíces de la compañía, y Francisco Mesonero, Director de Fundación Adecco con larga trayectoria en el desarrollo de la RSC, destacando este último la labor de la compañía en este campo, en el que contribuyen a una gran mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además, durante la presentación de la que es ya la Séptima Memoria de RSC de Grupo MAS, se presentó el I Premio Iniciativa Sostenible, un proyecto con el que Grupo MAS quiere premiar las acciones de sus proveedores con impacto positivo en Andalucía y Extremadura y que en 2022 conocerá al primer premiado.