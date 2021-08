Marín recalca que “no hay duda de que la legislatura se agota” porque “con prórroga del Presupuesto la terminamos en 2022″

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha defendido este viernes que “podemos seguir gobernando” con una prórroga del Presupuesto de 2021, ante la hipotésis de que Vox retire su apoyo parlamentario al Gobierno andaluz, convencido de que “con una prórroga del Presupuesto podemos terminar la legislatura en 2022”, así como ha esgrimido que “Juanma (Moreno) y yo no tenemos ninguna duda de que la legislatura se va a agotar”.

En una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, ha sostenido que la petición de convocatoria de elecciones obedece a que “hay fuerzas que están pensando en unas elecciones más que en soluciones a las situaciones que nos encontramos por el Covid”, por lo que ha concluido que si “a Moreno Bonilla y a mí se nos ocurre convocar elecciones por intereses partidistas nos deberían correr a gorrazos si hacemos esto” tras alegar datos económicos como que “Andalucía hoy crece por encima de la media nacional, crea más empleo que Cataluña, tiene más autónomos que Cataluña, y en esta situación llegan los Fondos Next Generation para el último cuatrimestre de 2021 y el primer semestre de 2022”.

Marín, quien ha defendido que el Presupuesto de 2021 “son muy buenos presupuestos”, ha afirmado que si “Vox no quiere apoyar ninguna iniciativa más, que no lo haga”, para proclamar seguidamente que “no podemos parar el crecimiento económico de Andalucía”, aunque ha trasladado igualmente que “nosotros vamos a intentar llevar el Presupuesto”, en alusión a la elaboración de las cuentas de 2022.

El vicepresidente de la Junta ha defendido que el presidente de la Junta y él “hablamos permanentemente”, por lo que ha blandido sobre la sintonía entre ambos que “somos uno de los gobiernos más sólidos, no hay fisuras, trabajamos de la mano, la complicidad es enorme, tanto a Juanma como a mí lo que menos nos preocupa son los resultados de las elecciones, sino demostrar que hacer las cosas de otra forma eran posible, que otra forma de gobernar era posible”.

Marín, que ha minimizado los resultados que las encuestas atribuyen a Cs en unas elecciones andaluzas al alegar que “Cs está más fuerte de lo que dicen los medios de comunicación”, aunque ha reconocido que su partido “atraviesa unos de los peores momentos por determinadas decisiones que se adoptaron en el pasado”, ha insistido en que “no me preocupa lo que haga Vox”, para reclamar seguidamente que se le pregunte “por qué quieren elecciones cuando Andalucía crece más que el resto, baja la fiscalidad, o es atractiva para los inversores”.

“A lo mejor los sondeos no van tan bien”, ha augurado Marín sobre la fortaleza electoral de Vox, de ahí que pida unas elecciones andaluzas “antes de que empiecen a caer”, momento en que ha recordado que “dar acogida a 13 menores no acompañados no puede ser el argumento para convocar unas elecciones en una Comunidad donde viven más españoles que en ninguna otra y las cosas están funcionando razonablemente bien”.

“ES MUY DIFÍCIL PENSAR QUE HAY UN NUEVO PSOE”

“Tenemos un mandato muy claro, cambiar Andalucía, nosotros vamos a seguir con la misma hoja de ruta”, ha insistido Marín quien también se ha pronunciado sobre la llegada de Juan Espadas a la Secretaría General del PSOE de Andalucía en relevo de Susana Díaz para afirmar de éste que “no es el candidato, sigue siendo el señor Sánchez”, así como que “el señor Espadas sigue a pies juntillas los dictámenes que Sánchez da desde Madrid”.

“No ha alzado la voz para reclamar la financiación que necesita Andalucía, ni sobre la distribución de fondos Covid, ni que Montero nos engaña con la liquidación del IVA para presentarla como una entrega a cuenta y no tras una sentencia”, ha argumentado Marín antes de concluir que “es muy difícil pensar que hay un nuevo PSOE, es el nuevo PSOE del señor Sánchez en Andalucía”.

En relación con las auditorías del sector público instrumental de la Junta de Andalucía, Marín ha indicado que “todo esto nos ha servido para poner punto y final a una forma de acceder al empleo público y de una forma de gestionar”, convencido de que “el PSOE hizo lo que le dio la gana porque pensó que Andalucía era suya”, así como ha defendido su realización porque “eran necesarias para acabar con toda esa trama” y ha apuntado que “todavía queda mucho por hacer”.