Loles López: «No existe el PSOE andaluz, existe una franquicia de Sánchez»

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, rechazó las semejanzas entre los perfiles electorales del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el secretario general del PSOE, Juan Espadas. Preguntada si es Espadas cuña de la misma madera que Moreno, la dirigente del Partido Popular andaluz concluyó que «no comparten perfil», argumento al que añadió en referencia a la figura de Espadas que «no existe PSOE andaluz, existe una franquicia de Pedro Sánchez en Andalucía», afirmación que sustentó en la consideración de que «lo demuestra todos los días Espadas Cejas con sus palabras y sus silencios», según expuso Loles López en una entrevista con Europa Press.

Loles López señaló en el debe de los pronunciamientos públicos del secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Junta que «cuando Pedro Sánchez se mostró a favor de los indultos, salió Espadas a decir que estaba a favor; igual con la subida de los impuestos, Espadas ha salido a defender la subida».

Asimismo, la secretaria general del PP-A le recriminó que «ha guardado silencio absoluto cuando nos van a quitar 2.300 millones de euros», en referencia a las transferencias de financiación en 2022 del Estado a la Junta de Andalucía.

«No ha alzado la voz en defensa de los andaluces. No nos han devuelto el IVA. Silencio absoluto. No ha pedido que se acaben los privilegios con otras comunidades y que no paguemos los privilegios los andaluces», manifestó la secretaria general del Partido Popular andaluz.

La secretaria general del PP andaluz, Loles López. Eduardo Briones / Europa Press

Cuando se le preguntó si Espadas puede ser una amenaza para la posición del PP como primera fuerza en las elecciones autonómicas de 2022, López replicó que «la amenaza es para los andaluces, no para el PP» y pasó a explicarse. «Una persona que no defiende a Andalucía, que está a favor de lo que diga Pedro Sánchez, de los indultos, de los 2.300 millones, de los privilegios a otras comunidades, lo veo como una amenaza para el crecimiento de Andalucía», argumentó la dirigente del PP andaluz.

Ante la pregunta de si para el PP hubiera sido más cómodo la continuidad de Susana Díaz para la candidatura a la Junta de Andalucía, Loles López señaló: «Nunca me suelo pronunciar, es una decisión interna». «El PP está centrado en Andalucía, no en quién va a ser el candidato de otros partidos», apostilló.

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, defendió el protagonismo del partido ante la pregunta de si un partido que está en el gobierno corre el riesgo de adormecerse, de perder fuelle. «Yo me niego a eso. Opino que sin partido no hay gobierno. Un gobierno no puede adormecer a un partido, sería una equivocación», argumentó la dirigente del PP-A. La secretaria general del PP-A defendió que «como partido no hemos parado», aun reconociendo que «un gobierno es un gobierno, tiene su trabajo».

«El partido está fuerte, activo», sostuvo Loles López, antes de insistir en que «no podemos permitir que un Gobierno le haga sombra en el sentido de que lo adormezca».

Loles López consideró que Juanma Moreno ha conseguido conectar con el andaluz medio. «es Andaluz-andaluz, apasionado por su tierra», además de «una persona moderada, trabajadora», «sencilla, con una gran responsabilidad, con un sentido enorme de tener los pies en el suelo».