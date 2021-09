El 44º Festival de Teatro de El Ejido levanta telón en otoño con 45 espectáculos

El 44º Festival de Teatro de El Ejido (Almería) levantara el telón en otoño con compañías y artistas de primer nivel y 45 espectáculos que abarcan todas las artes escénicas

En rueda de prensa, el alcalde, Francisco Góngora, ha adelantado que esta edición, que se celebra del 7 al 30 de octubre, está compuesta por 45 espectáculos profesionales, 14 en sala y 31 en calle, “que recorrerán en tres semanas todos los núcleos de población, y con la presencia de compañías locales, andaluzas, nacionales e internacionales”

Entre los nombres más destacados se encuentran Los Morancos, Juan Echanove, Espejo Negro, Los Vivancos, Jorge Blass, Tomatito, Hombres G o el Teatro Comestible a cargo del chef José Álvarez del restaurante La Costa.

La presentación del 44 Festival, el buque insignia de la Cultura de El Ejido, declarado Bien de Interés Turístico de Andalucía, se ha llevado a cabo sobre el escenario del Teatro Auditorio con la participación del alcalde, Francisco Góngora; la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Eloísa Cabrera; el diputado de Cultura, Manuel Guzmán; y la concejala de Cultura en el Ayuntamiento de El Ejido, Julia Ibáñez.

La inauguración del Festival tendrá lugar el próximo 8 de octubre en la Plaza Mayor y en la calle Cervantes con un gran espectáculo. Este año y tal y como ocurre en cada edición, “olverán a concederse las Butacas de Honor. En esta ocasión, será a la compañía Espejo Público, por tratarse de un referente dentro del mundo teatral de la marioneta y que, en 2020, cumplieron su 30 aniversario con una importantísima trayectoria abalada por numerosos reconocimientos.

Con la segunda de las butacas, se distinguirá al actor Juan Echanove por su larga y destacada trayectoria profesional, que estará presente en esta edición con la obra ‘La fiesta del chivo’, ha explicado el regidor ejidense.

El presupuesto del Festival de este año es de 145.000 euros y Góngora ha querido hacer hincapié en la “estrecha colaboración que se ha mantenido en todo momento para la confección de este representativo cartel tanto con entidades públicas, Junta de Andalucía y Diputación de Almería, como con el sector privado, concretamente 25 patrocinadores “que nos han demostrado que, en situaciones adversas, no hay nada como la unión y aunque el panorama económico no nos ha resultado muy propicio, no han querido dejar de lado su tradicional apoyo al Festival”.

Así se ha dado a conocer la actuación de José Fernández Torres ‘Tomatito’ en el marco de esta programación con su último espectáculo, ‘Soy Flamenco’, una actuación que llegará a El Ejido gracias a la colaboración de la Diputación de Almería, o en la programación de este año, tampoco faltará el teatro clásico de la mano de compañías andaluzas a través del programa de la Red Andaluza de Teatros Públicos, del gobierno autonómico.

“Además este año arrancamos con mejoras técnicas importantes y es que se ha producido la renovación de los equipos de sonido e iluminación del Teatro Auditorio, para lo que hemos invertido unos 100.000 euros, con el firme propósito de incrementar la calidad de los espectáculos y conciertos que acoja este edificio”, ha trasladado el regidor.

La clausura del Festival también tendrá lugar en la calle y, de igual manera, se realizará en la Plaza Mayor. Será el 30 de octubre, a partir de las ocho de la tarde, cuando se celebre una gran fiesta final de la 44 edición, de la mano de ‘The Talent Musical’ que combinará espectáculos tremendamente visuales y llamativos de música con acrobacias.

Por su parte, el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán ha felicitado al Ayuntamiento de El Ejido y en especial a su concejalía de Cultura por realizar una programación de tanta calidad en su Festival de Teatro. “Quiero agradecer a Francisco Góngora y todo su equipo la gran apuesta que ha hecho por la cultura, porque la cultura es fundamental e imprescindible para el desarrollo económico y clave para volver a la normalidad”, ha dicho.

Guzmán también ha señalado que “este Festival de Teatro es una de las mejores banderas culturales que tiene la provincia de Almería a nivel nacional”. “Gracias por apostar por la cultura, por los profesionales de Almería y sobre todo por la gran apuesta del Festival por el teatro aficionado que se hace en El Ejido”, ha añadido el diputado.