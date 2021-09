Media Andalucía estrena normalidad

Andalucía está a un paso de entrar en riesgo bajo de transmisión de Covid. El llamado semáforo de Sanidad determina para este nivel unos umbrales de entre 25 y 50 casos por cada 100.000 habitantes y la comunidad andaluza, según el último parte de la Junta, se sitúa en los 54,9. Los niveles de ocupación de camas convencionales por pacientes Covid es del 2% y de camas UCI del 5%, por lo que también se considera que la situación hospitalaria es de riesgo bajo.

Ante esta buena situación epidemiológica, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado esta tarde la tan ansiada nueva normalidad. No obstante, ha querido aclarar que solo los municipios en riesgo bajo, con incidencias por debajo de 50, entran dentro de este escenario: “Esperamos que a partir de mañana la mitad de Andalucía esté en riesgo bajo y recupere prácticamente la total normalidad y que la otra mitad avance hacia esa situación en las próximas semanas”.

Nuevas medidas

Así, el comité de expertos y la Junta han decidido lo siguiente:

-Los municipios que entren en nueva normalidad no tendrán restricciones de aforos ni de horarios en comercios y hostelería.

-En toda la comunidad, independientemente de si los territorios se encuentran en nivel 1 o nivel 0, se recuperan los aforos pre pandemia en las actividades culturales. Así, los teatros, museos, plazas de toros, conciertos y competiciones deportivas podrán acoger al cien por cien del público para el que la instalación en cuestión tenga capacidad.

-Hasta el viernes no entrará en vigor el nuevo mapa de niveles, por lo que hasta ese día no habrá ningún territorio en nueva normalidad

-Además, a partir del viernes, 1 de octubre, se recupera la presencialidad en las consultas de atención primaria, aunque se mantendrá la atención telefónica para aquellos pacientes que tengan dificultad para desplazarse o que por miedo al contagio no quieran acudir al centro de salud.

-La Junta también ha propuesto al Gobierno que desde este fin de semana el estadio en competiciones profesionales, como la Liga de fútbol, sea del cien por cien. Moreno ha anunciado que mañana lo solicitará en el pleno del Consejo Interterritorial a petición de los clubes de fútbol.

“Ha ocurrido un milagro y ese milagro se llama vacuna y sanidad pública”. ha aplaudido Moreno, quien ha reconocido el papel de la ciencia y los profesionales sanitarios para alcanzar las elevadas coberturas vacunales que han permitido recuperar la normalidad. Actualmente, el 90% de la población diana tiene la pauta completa. “Andalucía ha inoculado 12,7 millones de dosis, más que países como Suecia o Finlandia”, se ha felicitado el presidente.

El presidente de la Junta ha hecho un llamamiento a la cautela, pese a los buenos indicadores epidemiológicos, porque, ha recordado, la pandemia puede dar de nuevo un giro. “Llevamos mucho tiempo deseando recuperar la normalidad y volver al año 2019, pero vamos paso a paso”, aunque ha precisado “la normalidad no puede ser como la de antes porque faltan más de 11.000 andaluces que han perdido la vida por la Covid”. “Tenemos que seguir con la mascarilla, el lavado de manos y con algo más de distancia. No nos relajemos, seamos conscientes de que las tornas pueden volver a cambiar, esto no es una epidemia, es una pandemia mundial y puede aparecer una nueva variante que nos haga retroceder”, ha insistido Moreno.