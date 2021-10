Absuelto el alcalde de El Ejido de los delitos fiscal y falsedad documental

La Audiencia de Almería ha absuelto al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, de los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por lo que el fiscal interesaba la pena de cuatro años de prisión y multa de 1,2 millones de euros ya que considera que no ha quedado acreditado que se “concertara” en el seno de la empresa familiar ‘Agrícola Euro Alpujarra’ SL para realizar las operaciones por las que sí ha sido condenado su hermano, quien gestionaba “de forma unilateral” la mercantil. El tribunal de la Sección Tercera sostiene que no ha quedado probado que el alcalde, su padre, quien falleció poco después de la vista oral, y un tercer socio se “concertaran previamente” con José Gabriel Góngora para “modificar los importes de las escrituras” con el “fin defraudatorio”, pero señala que “obviamente sí obtuvieron un beneficio a través de la mercantil a través de la mercantil ante el impago tributario”.

La sentencia, consultada por Europa Press y que absuelve también al regidor ejidense (PP) del delito de blanqueo de capitales que le atribuía la acusación popular del PAL, recoge, así, que debe responder civilmente, a título de partícipe a título lucrativo junto al resto de socios, “por el beneficio ilícitamente obtenido por la sociedad” con “la defraudación tributaria cometida” y mediante “la participación en los beneficios como socios”.

Establece que, teniendo en cuenta que la participación es de un 25 por ciento para cada uno de los siguientes socios, la cuota defraudada a la que deben hacer frente es de 74.018,01 euros, lo que se aminorará el importe de los responsables civiles directos, José Gabriel Góngora y quien es administrador de la otra mercantil enjuiciada Murgi Edificaciones SL, también condenado, “en aras de evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Agencia Tributaria que la ley no contempla”.

En una comparecencia pública poco antes de hacerse pública la sentencia, Góngora ha saludado el fallo que llega “diez años y medio después” de iniciarse la causa penal por la denuncia del PAL y ha lamentado “haber estado tanto tiempo con un grado de indefensión incomprensible” cuando ahora se respalda “lo que he dicho siempre, que no cometí delito ni irregularidad alguna, que nunca me he aprovechado de mi cargo y que hay completa honradez en mi trayectoria”.

El alcalde ejidense ha sido especialmente crítico con el fiscal del caso, de quien ha afirmado no “entender su posicionamiento, alineándose casi automáticamente” con el partido del exalcalde Juan Enciso y, según ha remarcado, “con pruebas contundentes de mi inocencia desde muchos años atrás y, aún habiéndose reproducido estas en juicio, siguiendo con la misma línea”.

“Lamento que yo, que me dedico a lo público, haya estado sacando a este ayuntamiento de un abismo, de un pozo, adoptando decisiones muy desagradables hasta poner en orden muchas cosas y que, sin embargo, otros servidores públicos que forman parte de la Administración de Justicia no se hayan tomado el mismo interés que me tomo yo todos los días por el interés general”, ha trasladado para reprochar “pena de telediario, con muchas críticas personales y ataques políticos”

Góngora ha insistido en que “nunca debería haber estado imputado ni investigado” en la causa que se sustanció en vista oral antes del verano con la dirección letrada del abogado Juan Marfil como su defensa y ha remarcado que ha quedado “claro” que el “PAL de Juan Enciso y de su entorno de acusados en el caso ‘Poniente’ actuaron por venganza y por intereses personales”.

“Tengo para escribir una novela con todo lo que he pasado en torno a estos autos y he sentido mucha impotencia e indignación”, ha señalado al tiempo que ha apuntado de nuevo al fiscal, ya que, según ha indicado, “he sido absuelto no por elementos nuevos, sino por toda esa prueba aportada desde hace muchos años”.

Con respecto a que el tribunal le considere partícipe a título lucrativo, ha asegurado que “nunca” ha tenido “ningún lucro” y ha precisado que la sociedad “nunca repartió beneficios, por lo que tendrá que hacer frente con sus activos, dos locales comerciales, a esa posible responsabilidad subsidiaria”. “Mi inocencia no era un convencimiento personal, sino que era un hecho acreditado a la luz de todas las pruebas, tal y como ahora se ha puesto de manifiesto”, ha concluido.