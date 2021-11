El PSOE-A se aferra a su pasado histórico para “recuperar” la Junta de Andalucía

Torremolinos, 44 años después. Ese podría ser el título de la película que “se rueda” este fin de semana en el municipio malagueño, con el PSOE andaluz como protagonista. El lema elegido ya apuntaba la que será la dirección de la nueva etapa tras la salida de Susana Díaz: “Somos socialistas, somos Andalucía”, en un intento por recuperar la histórica identificación del partido con Andalucía, donde gobernó durante 36 años consecutivos. Era la segunda vez que el presidente o presidenta de la Junta no acudía a un Congreso del PSOE-A: la primera fue en diciembre de 1977 porque todavía Andalucía no era una comunidad autónoma -acababa de celebrarse la histórica manifestación del 4 de diciembre- y de nuevo en Torremolinos tampoco en 2021 ha acudido el presidente, en este caso porque por primera vez no era socialista. Esa circunstancia unía también los dos cónclaves en su objetivo último: gobernar Andalucía, entonces por primera vez -algo que lograría Rafael Escuredo, a quien Espadas anunció que quiere integrar en la Ejecutiva- y actualmente para recuperar el Gobierno andaluz que durante 36 años ostentó. El espíritu de aquel reestreno de la democracia es el que ha tratado de revivir el secretario general, Juan Espadas, que será proclamado mañana junto a su ejecutiva, con los principales cargos ya despejados: Manuel Pezzi será el presidente; como vicesecretaria general propondrá a Ángeles Férriz, portavoz en el Parlamento andaluz; y Noel López, alcalde de Maracena (Granada), como secretario de organización.

El grupo Long Play recibía a los asistentes al Palacio de Congresos poniendo la banda sonora a un fin de semana festivo para el PSOE-A. “We are the Champions” sonaba minutos antes de que comenzara el acto; después los acordes de “Tu frialdad”, de Triana, una canción que podría tener un claro destinatario, teniendo en cuenta la ausencia en este primer día de la exsecretaria general Susana Díaz, aunque está previsto que acuda este domingo, cuando también asistirá el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Leyendo entre líneas -, podía establecerse una radiografía del proceso de renovación socialista a través de la música -”Video kill the radio star” o “A quién le importa”- que animaba a los dos mil asistentes que abarrotaban el Palacio de Congresos de Torremolinos -medio millar de delegados y el resto invitados-.

Juan Espadas llegaba poco después de las doce al Palacio de Congresos de Torremolinos, arropado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los dirigentes del PSOE Adriana Lastra, vicesecretaria general, y Santos Cerdán, secretario de Organización. En las primeras filas se sentaban, además, el exministro de Sanidad y secretario general del PSC, Salvador Illa; y algunos de los fundadores de la federación andaluza del PSOE: Cándido Méndez, Pepe Asenjo, Rafael Estrella, Manolo Pezzi, Carlos San Juan y Borbolla, junto a otra histórica dirigente, Amparo Rubiales. Todos historia viva no solo del PSOE, sino de una Andalucía que despertaba después de la represión de casi cuarenta años de dictadura. Rodríguez de la Borbolla era el único expresidente de la Junta presente en esta primera jornada, con las ausencias esperadas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán -por su condena en el “caso ERE”, cuyo recurso sigue pendiente de resolverse por el Supremo-, de Escuredo y de Susana Díaz, que centrará mañana muchas miradas.

El homenaje a aquellos pioneros ha continuado con un vídeo sobre diciembre de 1977, donde se han recogido las palabras de Borbolla, primer secretario general, anunciando que “el PSOE somos la alternativa de poder” y “en Andalucía dentro de muy pocos meses vamos a ser el Gobierno socialista de Andalucía”. Y acertó, porque Escuredo fue el primer presidente de la Junta preautonómica -y de la autonómica- hasta que su discurso andalucista lo sacó de la primera línea socialista, a la que Espadas pretende incorporarlo para aprovechar su experiencia.

Fue después de ese homenaje cuando Juan Espadas se dirigió por primera vez como secretario general a sus compañeros. “Somos socialistas, somos Andalucía, 44 años después volvemos a Torremolinos”, arrancó. En su intervención apeló a una consigna que todos los dirigentes repitieron: “unidad” y la necesidad de “reconectar” con la ciudadanía. Espadas no ha dudado en arrogar al PSOE-A la consecución de la autonomía, obviando el amplio movimiento social -materializado en la calle con el 4D- que propició aquel hito: “Gracias a los socialistas ganó su autonomía”, asegurando que “le marcó el rumbo a todas las comunidades de España”. En su propósito de llevar la unidad al extremo, ha apelado a aunar la recuperación de los veteranos con la incorporación de “nuevas generaciones de socialistas”. “Lo vamos a volver a conseguir ahora, ya veréis”, ha dicho en referencia a las próximas elecciones de la Junta, insistiendo en el objetivo de “recuperar de nuevo la confianza de los andaluces”.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intervino ensalzando la acción del Gobierno de España y lanzando, como fue la tónica, consignas electorales contra el Gobierno andaluz del PP -sin nombrar en ningún momento a Cs-. Ha pedido a Espadas que encabece “un proyecto nuevo, reforzado, cohesionado, unido. Aquí estamos todos a tu disposición, detrás de ti”. En línea con sus compañeros, ha expresado que “te damos absolutamente nuestra confianza. Vas a poder a hacerlo, te vamos a ayudar y serás el próximo presidente de la Junta de Andalucía”. También ha tenido duras críticas para la Junta, a la que se ha referido como “estos de San Telmo” para señalar que “están muy contentos con sus encuestas”. “Aquí no votan las encuestas, aquí vota la gente, que confía en el PSOE, en nuestro candidato”, ha defendido, reclamando la activación de su militancia para “reconquistar la confianza de los ciudadanos” movilizándose “calle a calle, puerta a puerta”. Aunque ha tenido un olvido: ha asegurado que “el PSOE siempre ha ganado en esta tierra”, pese a que en las elecciones de 2012 fue el PP el más votado, aunque finalmente hubo un acuerdo de gobierno entre IU y PSOE. Respecto a la fecha de las próximas elecciones, ha criticado parece “una adivinanza”. “Aquí estamos preparados, que convoque cuando quiera”, ha lanzado a Juanma Moreno.