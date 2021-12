Patronal y sindicatos sellan la paz tras la salvaje huelga del sector del metal en Cádiz

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha asegurado este viernes que “Cádiz necesita una reindustrialización” tras la rúbrica del acuerdo alcanzado por patronal y sindicatos del metal de la provincia de Cádiz que se ha producido en la sede de la Consejería de Empleo. En declaraciones a los periodistas, Blanco ha apuntado que ha sido “un día muy importante para Cádiz y para Andalucía en el que los protagonistas son quienes se han sentado en la mesa”, al tiempo que ha puesto en valor “el trabajo que han hecho Manuel Jiménez Gallardo, de UGT; José Hurtado, Manolo Jiménez, Antonio Montoro y Juan Linares, de CCOO, porque sin su esfuerzo y apuesta por el diálogo y el consenso no hubiera sido posible”, así como del “equipo del CARL y sel SERCLA, Eduardo Candau, a Paco Pina, a Manuel Rodríguez o a Emilio Sambucety, liderados por Ángel Gallego”, que han hecho un “excelente trabajo”.

En esta línea, ha insistido en que “su implicación y apuesta por el diálogo está fuera de toda duda, y ellos también son protagonistas de este éxito colectivo, que es de todos”, remarcando que “para la Consejería, el Sercla y el diálogo social que supone es fundamental”. Asimismo, ha añadido que “el Sercla y el CARL suponen un foro de diálogo y de encuentro permanente para normalizar las relaciones laborales y que la negociación colectiva vaya con fluidez”.

De esta forma, ha reiterado que “es un instrumento magnífico para canalizar la conflictividad laboral y que se llegue a un acuerdo”. Blanco, además, ha afirmado que “si algo de bueno ha tenido este conflicto, aparte del acuerdo magnífico que se ha alcanzado, es que ha conseguido visibilizar la labor que realiza el CARL, el Sercla y su personal, la entrega que tienen, que no han mirado horas ni días para llegar a un acuerdo”. En este sentido, la consejera ha destacado “la importancia que tiene el CARL, que no está dotada en términos económicos, porque parece que cuando se llega a un acuerdo no está haciendo ningún trabajo, pero cabe recordar que desde su constitución, en 1999, se han podido recuperar más de 42 millones de horas de trabajo, lo que habría supuesto un importe económico sustancial”.

Aun así, ha recordado que “en este, como en otros acuerdos, la función del diálogo y del Sercla son fruto de la implicación que tienen los agentes que tienen que estar en el mundo de las relaciones laborales”. No obstante, ha echado la vista atrás y ha aseverado que “este acuerdo no partía con muy buenas premisas, porque se estaba con una huelga, había una tasa de inflación muy alta y la duración del acuerdo era uno de los puntos de distancia por parte de todos los implicados, pero después de 50 horas de negociación se ha llegado a este acuerdo en el que todas las partes se pueden sentir identificadas”.

“Por parte de las administraciones toca seguir trabajando”, ha señalado la consejera, que ha desvelado que “en el pasado Consejo de Gobierno se aprobaron proyectos estratégicos para la provincia de Cádiz por valor 119 millones de euros”.

Por último, Blanco ha apuntado que “Andalucía no se puede quedar sólo con la agricultura o el turismo, que son pilares fundamentales”, sino que “tiene que ir más allá, aprovechar la digitalización y apostar por el capital humano, que es lo más valioso”. “Para la Junta ha sido muy gratificante este momento de llegar a un acuerdo que ha permitido cumplir con las competencias, con la labor institucional y con el convencimiento de que el diálogo social son la mayor infraestructura de un territorio”, ha concluido.

Por su parte, el secretario general de UGT FICA en Cádiz, Antonio Montoro, ha agradecido “la movilización de los trabajadores y de toda la ciudadanía de Cádiz”, así como “los apoyos de otros colectivos e internacionales que han animado a seguir adelante y que han hecho de este convenio un referente en España y un símbolo de la lucha obrera internacional”. Al mismo tiempo, ha lanzado un “un reconocimiento al papel del CARL y de los mediadores que han aportado sus argumentos y han permitido el acuerdo” y a “la labor de los medios de comunicación, con su papel de difusión de los problemas de la gente en este conflicto”. Según el responsable sindical, “el acuerdo supone un punto de inflexión, un convenio de futuro para que lo que hay que negociar a partir de ahora suponga un futuro para nuestros hijos y las generaciones venideras”. “La subida salarial ya, a partir de enero, será de un 6,8%, y el cobro retroactivo de la subida del 2% desde enero se cobrará en diciembre”, ha recordado.

“Es fundamental que la comisión de seguimiento empiece a funcionar lo antes posible, a más tardar en enero”, ha añadido Montoro, que ha detallado que “es un convenio para cumplirse y se va a estar vigilante”, al tiempo que ha recordado que “UGT tiene el 70% representatividad”. “Es un gran acuerdo pero mejorable y a partir de septiembre de 2022 se volverá a retomar diálogo para elaborar un convenio con tiempo suficiente que dé garantías a los trabajadores y a las empresas les ofrezca la estabilidad y la confianza necesaria para las inversiones que consigan reindustrializar Cádiz”.

Cabe recordar que este convenio marca una subida salarial del 2% anual desde el 1 de enero de 2021, y que la diferencia de ese 2% con el IPC se cobrará, de forma retroactiva, en enero de 2023 y de 2024. En este sentido, UGT ha apuntado que “no se trata sólo del cobro del salario durante los años de convenio, sino que determina que el 80% de la subida real del IPC pasa a consolidarse en las tablas salariales a final de cada año, y ese incremento se fija ya en las tablas, aunque el IPC suba en los años siguientes por debajo del 2%”.