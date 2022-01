Concentración contra la llegada de 110.000 toneladas de residuos al vertedero de Nerva

El alcalde de Nerva (Huelva), José Antonio Ayala (PSOE), ha acudido este lunes a la concentración celebrada a las puertas del puerto de Sevilla para denunciar la llegada inminente de más de 110.000 toneladas de residuos tóxicos, procedentes de Montenegro, que irán a parar al vertedero ubicado en el municipio onubense.

En dicha concentración, a la que han acudido diversos miembros de la plataforma ciudadana en contra del vertedero, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que se produzca el cierre “lo antes posible y de manera responsable” de estas instalaciones.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los periodistas el alcalde, quien ha remarcado que el cierre debe hacerse de manera “responsable” porque, “pese a lo que diga la sentencia judicial al respecto”, el vertedero está “colmatado”.

Igualmente, ha recriminado “el maltrato” de las administraciones que padece la localidad de Nerva puesto que “no se han cumplido” los criterios que se establecieron para su instalación en 1995. Como ha relatado, “no se ha dado el criterio de proximidad, es decir, para recibir residuos de Huelva, Sevilla y Cádiz, sino que ha recibido de España, otros países de la Unión Europea como Portugal o Italia y ahora desde Montenegro, así como la localidad no ha visto mejoradas sus comunicaciones ni se ha cumplido con la financiación que se dijo en su día”.

Se trata, como ha relatado, de que los vecinos “han soportado” unas instalaciones de este tipo y son “25 años de soportar lo que no quiere nadie”, de manera que, ahora, “se tiene que cumplir el deseo del pueblo”.

Preguntado por si esto fue un error en su momento del PSOE andaluz cuando estaba Manuel Chaves al frente de la Junta, ha reconocido que ha sido “un error histórico a la vista de todos los acontecimientos”, pero ha recordado que en su momento los distintos partidos pensaban en la contraprestaciones que conllevaría y en que solo era un vertedero para Andalucía occidental.

Por su parte, el coordinador provincial de IU y portavoz de Unidas Podemos por Huelva, Marcos Toti, que ha dejado claro “el no rotundo” de su formación a la nueva llegada de residuos, ha incidido en la necesidad de que se clausure el vertedero. A su juicio, habría que realizar tareas de control de los actuales residuos para que no haya fugas pero debería cerrarse y “que no entre ni medio kilo más”.

Asimismo, Juan Romero, responsable de Ecologistas en Acción, ha recriminado que Nerva sea “el retrete tóxico de Europa” y lleve 25 años soportando tener unas instalaciones de ese tipo a solo 700 metros de un barrio nervense.

“Se puso hace 25 años alegando que sería para residuos de la industria andaluza y llegan de todas partes”, ha enfatizado Romero, que ha pedido su cierre acompañado por un plan de recolocación para la treintena de empleados y un plan de desarrollo para la Cuenca Minera en compensación por todos los años de vida del vertedero.