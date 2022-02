Teresa Pardo: “En Andalucía hemos acertado estando en el Gobierno”

La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Teresa Pardo, ha defendido la participación de su partido en el gobierno de coalición con el PP en Andalucía aun cuando no pueda obtener todos los réditos electorales que deseara.

En una entrevista con Europa Press, Pardo ha considerado, ante la pregunta de si su partido se equivocó por poner ‘todos los huevos en la cesta del PP’, que “Ciudadanos es un partido que ha gobernado siempre, siempre, siendo útiles allí donde se ha ganado” para defender entonces que “nosotros en Andalucía, por supuesto, que hemos acertado estando en el Gobierno y acertaron los andaluces el 2 de diciembre de 2018 que pidieron cambio”, por lo que reivindica que “la primera decisión, la más importante, la tuvieron los andaluces el día 2 de diciembre, poniendo a Ciudadanos en el Gobierno”.

Pardo reivindica la necesidad en Andalucía de “sacar del Gobierno al Partido Socialista que llevaba haciendo una gestión nefasta”, para apuntar sobre Cs que “nosotros somos garantía ahora de estabilidad y vamos a seguir trabajando” y desecha entonces cuestionarse “lo acertado o no de las decisiones que se pudieran tomar en otro ámbito”.

“Por supuesto que saben que el cambio parte por Ciudadanos y por supuesto que los andaluces ya han visto como en otras regiones, cuando no está Ciudadanos, que esto no funciona, que somos garantía de transparencia, de regeneración”, afirma Teresa Pardo en su defensa de la marca Cs en el panorama político andaluz.

“ANDALUCÍA, UN DIAMANTE ENTERRADO EN TIERRA”

Preguntada por el hecho de si los andaluces son conscientes de que en la Comunidad Autónoma hay un Gobierno de coalición de PP y Cs, Pardo replica que “por supuesto que sí” y argumenta en este sentido que “yo lo siento en la calle, los andaluces están muy contentos con este Gobierno”, para esgrimir entonces sobre los réditos de la gestión del Gobierno andaluz que “Andalucía era un diamante enterrado en tierra y este gobierno de Ciudadanos ha conseguido hacer lo que no se había hecho en cuarenta años de gestión”.

La portavoz parlamentaria de Cs echa la vista atrás para evaluar el pasado de Andalucía y sostener, por su condición de representante de su partido en la comisión de investigación parlamentaria sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que “si a mí me preguntas que el dinero de la formación de los desempleados, que es tuyo, el mío, de la gente que nos está viendo, acabase en los puticlubs y que nadie sea responsable político y que llegue el Partido Socialista y diga que responsable político no hay. ¿Pero cómo no va a haber si el dinero de los andaluces es sagrado?”.

Con la referencia a que los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán “están en su casa porque Ciudadanos los puso allí” y lamentarse de que “a día de hoy hay portavoces del Partido Socialista que hablan de la honorabilidad de dos ex presidentes de la Junta de Andalucía que han sido condenados”, la portavoz parlamentaria de Cs argumenta que “nosotros somos garantía de regeneración, de transparencia, de estabilidad, de que el dinero se aplique donde se tiene que aplicar, que no va a acabar ni una sola vez más por las cloacas de la corrupción, ni muchísimo menos en los prostíbulos”.

Y colegir de este razonamiento que “por eso está Ciudadanos, por eso lo pusieron los andaluces y por eso estoy convencida de que seguiremos”.

“LOS RESULTADOS DE DESPEÑAPERROS PARA ARRIBA NO NOS PUEDEN DESPISTAR”

Cuando se le pregunta si los resultados en Castilla y León, que se suman a otros anteriores como en la Comunidad de Madrid, confirman que el electorado le ha dado la espalda a Cs, Pardo esgrime que se trataba en ese caso de “un gobierno estable que funcionaba porque se aplicaban las políticas liberales de Ciudadanos con un partido conservador” y razonar sobre el desenlace electoral que “teníamos el mejor candidato, la mejor campaña, pero el voto es soberano”, antes de argumentar que “independientemente de eso, los resultados, las situaciones que se puedan dar, de Despeñaperros para arriba a nosotros no nos puede despistar”.

Con la referencia a que “estamos saliendo, afortunadamente, de una pandemia, de la sexta ola”, prefiere, antes que hablar de elecciones, los hechos de una gestión de gobierno en la que “hemos ayudado desde el primer momento a los más vulnerables, a seguir aplicando las políticas liberales para ayudar a los ciudadanos bajando impuestos, eliminando trabas burocráticas, generando empleo, generando autónomos y somos líderes en exportaciones”, por lo que afirma que “es ahí donde Ciudadanos tenemos que aplicar toda la fuerza y donde estamos trabajando”.

Ante la pregunta de si las elecciones andaluzas se van a convertir en un clavo ardiendo para Cs o es una presión excesiva hacer depender el futuro de su partido de lo que acontezca en Andalucía, Pardo señala que “las elecciones cuando toquen, que serán a final de año” y se aventura a indicar que se apreciará entonces “el desarrollo de estos cuatro años”, antes de considerar que “necesitamos otros cuatro años más de Gobierno y de Ciudadanos”.

La portavoz parlamentaria de Cs se pregunta entonces “qué partido político en toda la historia de la democracia ha conseguido lo que ha conseguido Ciudadanos; qué partido político ha conseguido los cambios en Andalucía que ha conseguido Ciudadanos, ninguno; qué partido político ha conseguido la utilidad que ha conseguido Ciudadanos para Andalucía” y sostener como corolario de su tesis que esa contribución “no lo ha hecho ningún otro partido político ni el Partido Socialista con cuarenta años que tuvo ni el Partido Popular estando en la oposición”.

“QUIEN HA BAJADO LOS IMPUESTOS HA SIDO CS EN LA OPOSICIÓN Y EL GOBIERNO”

Pardo esgrime que “quien ha bajado los impuestos ha sido Ciudadanos y lo hizo estando la posición bajando el IRPF y lo ha hecho ahora el Gobierno”, y reivindica que “ahora más que nunca los ciudadanos nos necesitan para revertir la situación de la pandemia, para poder seguir avanzando” y proclama por ello que “Ciudadanos es absolutamente esencial porque somos garantía de estabilidad, somos garantía de cambio, de bajada de impuestos, de bajada de administrativas, de ayudas a lo más vulnerables”.

“Yo voy por la calle de verdad y la gente está encantada de que Ciudadanos esté en el Gobierno de Andalucía”, sostiene Pardo sobre la percepción entre la población de su partido, para reiterar que “la gente quiere que Ciudadanos esté en el Gobierno, por lo menos aquí en Andalucía”.

“La sensación que tengo es que la gente lo que está pidiendo no son elecciones, no están en ésas”, afirma la portavoz parlamentaria sobre la ausencia de un clima electoral entre la población andaluza, y argumenta que “estas elecciones serán cuando toquen, que es al final y lo que nos debe preocupar ahora es la responsabilidad que nos pusieron los andaluces para dar estabilidad”.