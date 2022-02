Moreno defiende que se ha evitado “un escarnio” en su partido optando por la vía rápida

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que han querido evitar un “escarnio” al PP acabando de una forma “razonada y sensata con la crisis”, tras la reunión de este miércoles en Madrid, en la que se acordó la salida del líder popular. ”Pablo Casado no tiene que dimitir, entró en un congreso y por tanto le corresponde salir en un congreso”, señaló a la salida del encuentro Moreno, que ha respaldado a Feijóo por ser un presidente autonómico con una “muy buena gestión” y por suscitar “consenso dentro y fuera del partido”.

Casado continuará como presidente del PP hasta el XX Congreso del partido que se celebrará el 2 y 3 de abril, al que no optará a la reelección, y ha pedido al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo que se presente, aunque éste por el momento no ha confirmado su candidatura. Fuentes de la dirección nacional del PP han informado de que Casado ha pedido el paso adelante del dirigente gallego. También lo han reclamado todos los presidentes autonómicos, según han informado a Efe fuentes conocedoras del encuentro mantenido en Génova entre Casado y los barones.

Ante los suyos, Feijóo no ha confirmado que vaya a dar el paso y tampoco lo ha hecho ante los medios de comunicación. “El que tiene que decidir si se presenta o no soy yo”, ha asegurado Feijóo, que ha remarcado que no adelantará su decisión hasta que ese congreso esté formalmente convocado porque, lo contrario, sería una “frivolidad”. ”Dejemos que las cosas se hagan con normalidad en un partido en el que cualquier militante se puede presentar”, ha añadido Feijóo, que ha agradecido a sus compañeros que piensen que él sea la persona “adecuada” para liderar el partido.Dirigentes territoriales consultados por Efe descartan que Feijóo dé esta vez un paso al lado y se borre de la carrera por presidir el partido como ocurrió en 2018, cuando no presentó candidatura tras la moción de censura que desbancó al Gobierno de Mariano Rajoy. Mediante un comunicado, el PP ha anunciado decisiones aceptadas por “unanimidad” junto a los presidentes regionales del partido. Según este texto, se ha solicitado a Pablo Casado, que “continúe en su cargo hasta el Congreso extraordinario y urgente, que propondrán a la Junta Directiva Nacional celebrar los días 2 y 3 de abril”.

Además, a propuesta del presidente del PP y en una decisión igualmente unánime, se nombrará coordinadora general del partido hasta la celebración del congreso a la portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra.El eurodiputado Esteban González Pons será el presidente del Comité Organizador del Congreso, que estará compuesto por al menos un miembro designado por cada organización territorial. Fuentes conocedoras de la reunión explican a Efe que en la práctica, esto supone que Casado no estará al frente de la gestión del partido en el día a día, que quedará en manos de Cuca Gamarra. Seguirá Casado para despedirse de los afiliados en el XX Congreso que le relevará, pero la nueva coordinación general pretende ser un punto y aparte que cierre a esta etapa y la crisis sin precedentes que vive el partido desde que estalló la guerra entre Génova y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Los que vieron en la noche del miércoles al líder del PP, que no ha comparecido ante los medios y que por la mañana se despidió del Congreso de los Diputados le han visto bien, a la altura de las circunstancias, en una reunión difícil y dura que se ha alargado durante más de cuatro horas, hasta pasadas la 1.30 de la madrugada de este jueves. El PP da esta salida a la crisis en un encuentro en el que no ha participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no estaba citada porque no preside el partido en su región, en el que está al frente Pío García Escudero. Los barones que han hablado con los medios al término de la reunión han destacado los acuerdos alcanzados por unanimidad, así como la petición de que Feijóo lidere el partido, y han destacado el buen tono del encuentro.

Suspendida la Conferencia de Presidentes por el ataque a Ucrania

Moreno ha cancelado su viaje a La Palma tras suspenderse la Conferencia de Presidentes y volverá a Sevilla desde Madrid, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo autonómico. Moreno tenía previsto viajar esta mañana a La Palma desde Madrid para participar primero en el homenaje junto a los reyes y mañana viernes a la Conferencia de Presidentes.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido cancelar la reunión debido a la crisis en Ucrania, que ha provocado que pida comparecer la próxima semana en el Congreso. Fuentes del Ejecutivo central han informado de esa decisión adoptada ante la situación provocada por el ataque ruso a territorio ucraniano.