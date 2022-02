Israel Galván y Niño de Elche, permiso para romper con todo

Una propuesta donde se incluyan los nombres de Israel Galván y Niño de Elche tiene como única condición para el público acudir la mente abierta para dejarse zarandear, sin atender a estrecheces del entendimiento. Si el Futurismo preconizaba la ruptura total en mundo del arte, exaltando la era de las máquinas, ellos han puesto en común sus respectivas “visiones heterodoxas e iconoclastas” para relacionar el flamenco “con el maquinismo”, en un espectáculo que podrá verse este viernes y sábado, 25 y 26 de febrero, en el Teatro Central de Sevilla.

“Mellizo doble”, producido en colaboración con el Teatro Conde Duque Madrid y el Inaem, fue estrenado en Tokio en 2019, según informó la Junta de Andalucía en un comunicado. Sobre esta pieza, el artista y prescriptor flamenco Pedro G. Romero ha señalado que “todo tiene sus antecedentes: juntos ya habían ideado ‘Las coplas mecánicas’, una ‘performance’ de infarto mostrada en el festival Sónar”. El paso siguiente es mostrar bajo la piel de los intérpretes los esqueletos de dos máquinas: hay precedentes, como ‘La máquina de trovar’, del joven Meneses, o el baile con motores de Vicente Escudero. “El flamenco es hijo de la era de las máquinas y empezó con el motor de vapor, la fábrica de textiles y el ferrocarril; por eso el malentendido entre texto y acontecimiento: donde el público ve espontaneidad hay un lenguaje estricto y reglado”, añade el comunicado. Esta emoción solo es capaz de producirla una máquina. “Y esa es la idea: hacer bailar al público no es otra cosa que introducirlos, hacerlos partícipe de la maquinaria del concierto”. “En competencia abierta con la técnica, como hizo Escudero con las dos dinamos eléctricas. Se trata demostrar que la sangre, el sudor y las lágrimas también son una experiencia ‘cyborg’”, concluye.

Sus éxitos han corrido en paralelo. Galván es considerado El Niño de Elche de la danza. El Niño es el Galván del cante. Los dos siempre han estado conectados, vinculados e identificados con las vanguardias, donde pisan firme y nadan a sus anchas. El bailaor invitó al cantaor a su espectáculo La fiesta.

Galván, hijo de los bailaores sevillanos José Galván y Eugenia de Los Reyes, frecuenta tablaos, fiestas y academias de baile desde los cinco años. En 1994 forma parte de la Compañía Andaluza de Danza dirigida por Mario Maya y arranca una trayectoria jalonada de premios de flamenco y danza tanto en España como en el extranjero. Ha realizado colaboraciones en proyectos de muy distinta índole y con artistas muy dispares, como Enrique Morente, Manuel Soler y Mario Maya, sin olvidar a Sol Picó, Pat Metheny, Vicente Amigo, Alfredo Lagos, Manuela Carrasco, Lagartija Nick, Fernando Terremoto, Miguel Poveda, Diego Carrasco, Gerardo Nuñez, Belen Maya, Chicuelo, Joan Albert Amargós, Diego Amador, Arcángel, Inés Bacán, Estrella, Niño de Elche y otros.

Premio Nacional de Danza 2005 en la modalidad de Creación, Galván recibió en 2012 el ‘Bessie Award for an Outstanding Production’, de New York (Estados Unidos), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por el Consejo de Ministros, y el ‘National Dance Award for Exceptional Artistry’ (Reino Unido). En el 2016, recibió el titulo de ‘Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres’ en Francia.

Francisco Contreras Molina (Elche, Alicante, 1985) es un “cantaor temprano”, que pronto incurre en otros ámbitos artísticos, como el rap o la ‘performance’, y en el activismo social. Considerado como uno de los mayores renovadores del flamenco, su trabajo es difícilmente clasificable dentro de un solo género, pues mezcla con jazz o electrónica y se rodea de colaboraciones con el audiovisual, la poesía o la danza. Niño de Elche tiene piezas conjuntas con creadores como Isaki Lacuesta, Israel Galván, Los Planetas, Miguel Álvarez Fernández y Refree, entre otros. Ha participado en el álbum ‘Ni tan joven, ni tan viejo’, disco tributo a Joaquín Sabina donde interpretó una versión de ‘Cerrado por Derribo’ junto a Guitarricadelafuente.