Cádiz inaugura su primer carnaval post Covid con nuevas coplas, disfraces y pregón “ilegal”

Cádiz ha estrenado su primer carnaval en la calle desde que se inició la pandemia, aunque sin organización del Ayuntamiento, con miles de personas escuchando las primeras coplas de chirigotas y romanceros, muchos disfraces y con la inauguración de un pregón de “La banda del ilegal”, con el que se ha abierto la fiesta de manera no oficial.

”Hoy es sábado de carnaval, aquí y en todo el mundo. Cádiz no podía ser menos. El Carnaval no es una elección, no es un capricho y no es una marioneta. Es como el día de Navidad o el Jueves Santo; y el sábado de carnaval es hoy”, ha defendido en su pregón el autor de coros Francis Sevilla Pecci, frente a la decisión del Ayuntamiento de Cádiz de aplazar la convocatoria del carnaval oficial a mayo y junio.

A pesar de que el gobierno local no ha organizado ningún evento esta semana, diversas asociaciones, peñas, bares y las propias agrupaciones han decidido no esperar y desde este viernes llenan las calles de la ciudad de coplas y nuevos repertorios tras el año en blanco que supuso para la fiesta 2021 debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

Sevilla Pecci ha enarbolado un pregón cuajado de coplas alusivas a la fiesta y se ha acompañado de su coro a pie, encarnando a una banda de criminales, aunque su mayor “ilegalidad” es salir a cantar en febrero .El pregón, que se ha celebrado en la peña Paco Alba, en las Puertas de Tierra, las murallas que separan el casco antiguo del moderno, ha contado con numeroso público, en una de las primeras aglomeraciones que se viven en la ciudad desde que estalló la pandemia en marzo de 2020.

A esa hora ya había miles de personas llenando las calles del centro de la ciudad, donde algunas agrupaciones, no muchas, han empezado a cantar sus nuevos repertorios con sus nuevos disfraces en diferentes lugares, unos organizados, como el concurso de coplas a la mejor letra sobre el coronavirus, y otros libres, con chirigotas y romanceros dando a conocer sus nuevas coplas.

También muchos bares tratan de atraer clientes con la actuación de estas agrupaciones, como el café teatro Pay Pay o la sala Serendipia.El Ayuntamiento, aunque no participa en la organización de esta celebración, ha aprobado un dispositivo especial de seguridad y limpieza durante todo el puente de Andalucía