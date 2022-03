De la resiliencia a la excelencia sostenible en Andalucía

La resiliencia es la «capacidad de adaptación» frente «a un agente perturbador o un estado o situación adversos». El turismo, como un sector vivo, ha combatido la pandemia, se ha sostenido y se levanta. Esta capacidad de mejora del principal motor económico de la comunidad –«Nuestro petróleo es el turismo», se resaltó– centró la cuarta mesa redonda del ciclo «Andalucía a un paso de ti», organizada por LA RAZÓN, y que se celebró en el restaurante Abades Triana de Sevilla. Moderados por el delegado de LA RAZÓN en Andalucía, Pepe Lugo, abordaron las «Necesidades y proyectos a corto-medio plazo» del sector, Gorka Lerchundi, Director de Marketing de Turismo Andaluz; el CEO de CBS, Carlos Berrozpe; el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Benahavís: Scott Marshall; el director gerente de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, Rafael Domínguez; y el director de Sevilla Congress & Convention Bureau, Manuel Macías.

Desde Turismo Andaluz, Gorka Lerchundi apuntó el reto de «los 29 millones de visitantes». «Los 32,5 millones» –récord prepandémico– aún están «lejos». «La resiliencia se ha aplicado sobre todo a los empresarios. Son los que han luchado por mantener los puestos de trabajo. A nivel institucional también ha habido resiliencia porque hemos seguido manteniendo las acciones», señaló Lerchundi. En primer lugar, «de manera virtual» y posteriormente «de forma presencial». Desde la administración, «el plan de acción de 2022 es igual o superior al de 2019 en número de acciones. Seguimos trabajando por capas». En este sentido, «es importante no olvidar la importancia del turismo doméstico, el andaluz. El andaluz ha aprovechado esta pandemia para redescubrir su entorno. El turismo británico ha sido cubierto en parte por el nacional», indicó Gorka Lerchundi. Un objetivo para la nueva era pasa «por fidelizar este turismo nacional». También se trabaja en lugares lejanos, como en la Expo de Dubái y «pronto en Latinoamérica, México o Colombia, que también desestacionalizan» el mercado. «La idea no es llegar a esos 32,5 millones de viajeros porque buscamos una mayor calidad con mayor gasto medio», indicó. En 2021, «llegamos a 21 millones y la idea es sobrepasar los 28 al finales del 2022».

¿Cuánto dinero marca la distancia hacia un cliente de nivel adquisitivo medio-alto? «Un gasto medio superior diario a 160 euros, cuando ahora está en 110 o 120». Desde Turismo Andaluz se desarrollan acciones «como Andalucia Luxury, un concepto que abarca más allá de shopping y el hotel de 5 estrellas». «El viajero ya busca el producto local, la artesanía, las experiencias. Se trata de un inventario de pequeñas y medianas empresas que ofrecen productos de lujo. Este concepto se va a exportar a todas las ferias de lujo del mundo. Como Emotions, que va a venir en Sevilla, y Traveller Made, en Marbella. También congresos de prescriptores, con creadores de contenido, travel bloggers, en la Costa del Sol», indicó Gorka Lerchundi.

El director de Sevilla Congress & Convention Bureau, Manuel Macías, explicó que «resiliencia es un término que nos hemos tenido que tragar» ante las circunstancias. «Hay empresas aún tocadas, otras han desaparecido, la mayoría está resistiendo. Hay heridas, créditos que cubrir. Estábamos en la senda de la recuperación y ahora nos llega una nueva nube de Ucrania. Vemos el futuro inmediato con optimismo pero todavía 2022 no es un año de plena recuperación», resumió. «No se espera, si no ocurre nada, la recuperación plena hasta 2025 en cuanto a movilidad y conectividad. Dicho esto, no todos los destinos se recuperan de la misma forma», señaló. Manuel Macías expuso que «en Sevilla, hay una línea de recuperación superior». «En los últimos dos, tres años, tenemos una cartera de apertura de 40 hoteles. Tenemos espacios nuevos que vienen a incrementar contenido. Todavía, siendo este año no de plena recuperación, vamos a tener más vuelos que en 2019». A final de año, «se podrá doblar la capacidad operativa de pasajeros y carga». Se trata de «mensajes al mercado para fijar el foco. Debemos materializarlo con los eventos que captamos», dijo. Se «está apostando por el mercado nacional y el internacional». En mayo tendrá lugar «el primer evento fuerte presencial» con un fórum con más de 500 participantes. También, «actividades enfocadas a traer al comprador». En resumen, «hay un bullicio positivo hacia nuestro destino». Además de salir fuera» la estrategia pasa por que «los organizadores vengan a nuestro destino».

El director gerente de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, Rafael Domínguez, explicó que «los problemas no se solucionan inventando palabras» sino «con hechos». «Los Next Generation tardan en llegar al sector. Para las pymes que han cerrado, escuchar las ayudas solo sirve para cabrearlos», expuso, desglosando la amplitud del sector y lamentando que durante la pandemia el apoyo se ha centrado sólo en una parte. «Hay que poner en su justa medida el tema público y privado», dijo. Como aspecto positivo, destacó que «Andalucía está en una situación muy buena para el turismo. Se ha trabajado muy bien la colaboración público privada». Como preocupación, señaló que «Ucrania es una pandemia nueva. A pesar de ello, estamos posicionados muy por encima de la media como destino favorable». «Sevilla se está llenando los fines de semana, los hoteles vuelven a tomar el pulso. Factores exógenos como la guerra nos pueden afectar», resumió Domínguez. Los fondos Next Generation marcarán el sector en los próximos años. El sector duda de la llegada y prevé que «se quedará en otras capas».

El CEO de CBS, Carlos Berrozpe, destacó «la resistencia y capacidad de levantarnos». «El turismo antes se entendía como un lujo y ahora es una necesidad. Eso hace que nos recuperemos más rápido. Al petróleo lo sustituirán otras energías. El turismo lo vamos a tener siempre», indicó Berrozpe. «Estamos en la dirección correcta. En Andalucía y España, tenemos un producto magnífico». Con todo, la situación es compleja. «Llevamos arrastre de años, la crisis de Thomas Cook, el covid. Estamos acostumbrándonos a caer y levantarnos» y al final «todo el mundo vive o crece con el turismo», resumió Berrozpe. «Un turista que llega consume en todos los sectores. En el área hotelera, no vendemos alojamiento y gastronomía sino experiencia de proximidad. No somos nadie sin el resto de actividad de la ciudad. Cuántas empresas han caído y cuántas hay que mantener para tener la esencia de lo que busca el turismo, cuestionó CBS para llegar a la conclusión de que hay que «proteger lo autóctono. El lujo es lo auténtico, no lo ostentoso». «El sector va ir mejor» pero «la guerra nos va a afectar seguro. Es catastrófico. El mercado ruso, kazajo, ucraniano es un poder adquisitivo muy importante», concluyó. La guerra junto a las derivadas del consumo de energía provocarán una subida de precios y el mercado «se va a regularizar solo, viajará menos gente, se encarecerán las cosas y habrá una selección natural de clientes».

Desde la administración local, en Benahavís se dieron «ayudas a todas las empresas». «Con un presupuesto de entre 16 y 20 millones de euros, dimos casi 2,5 millones en ayudas», indicó Scott Marshall. A los seis meses estaban las ayudas. «El turismo nacional ha soportado el sector. Nosotros tenemos golf, naturaleza, restauración, hoteles. Hemos hecho muchas acciones para llegar a toda España. Torneos de golf, en medios, influencers», indicó. Se trata de «acciones que redundan en el municipio y para que «se vea la marca». «Hemos potenciado muchísimo el turismo de naturaleza, con un inventario de caminos públicos que estamos haciendo. Hay un turismo de ciclismo de montaña, que es un poder adquisitivo medio alto y rompe la estacionalidad. En definitiva, buscando distintas formas de potenciar el turismo», señaló el concejal de Turismo de Benahavís.

La mesa también trató un posible cambio de modelo, llegando a la conclusión de «estar siempre abiertos». «Hay que ir adaptándonos a nuevos modelos» y en este sentido preocupa mucho «la sostenibilidad» y «la digitalización».

Sobre el riesgo de una turistificación de las ciudades, se concluyó que «hay que elevar el listón de la calidad, para elevar el nivel de gasto y seleccionar al cliente. Un filtrado en base a la calidad». «Eso es parte de la sostenibilidad, que conviva el viajero y el local», se expuso.