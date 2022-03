Juan Marín: «No hay futuro sin turismo y eso implica más gestión y menos política»

Después de que el turismo haya pasado los meses más complicados de la historia, la pandemia comienza a dar un respiro. Pero ahora se ha colado en el tablero de juego una pieza con la que nadie contaba: la guerra y, con ella, la incertidumbre, que es el peor compañero de viaje para el sector turístico. A pesar de todo, hay margen para el optimismo, tal y como se reflejó esta mañana durante el II Foro de Turismo «Andalucía, a un paso de ti», celebrado en el Hotel Palace de Madrid.

Y hay esperanza porque Andalucía ha logrado salir de la pandemia más fuerte, tal y como confirman los 20 millones de visitantes de 2021 y el reciente nombramiento como destino más competitivo de España. ¿El secreto del éxito? Pues, tal y como aseguró Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, durante su discurso de clausura del foro, está en que «las políticas turísticas en Andalucía las han hecho los empresarios. Cuando llegué en 2019 les pregunté a ellos qué había que hacer para que sus empresas fueran más competitivas. Mi único mérito ha sido escuchar vuestras peticiones y haceros caso», aseguró, dirigiéndose a los empresarios presentes en la sala.

A pesar de las piedras acumuladas en el camino, al más puro estilo de «las siete plagas, el sector ha sobrevivido porque no hay futuro sin turismo, menos aún en comunidades como Andalucía, al igual que ocurre en España. Y eso implica que desde las instituciones debemos hacer todo lo posible por entender que no hay futuro sin estabilidad en las empresas turísticas y en la formación de sus trabajadores para poder seguir siendo competitivos». Buen ejemplo de ello dieron los ponentes del foro, como Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos y vicepresidenta primera de la Diputación de Málaga, y Scott Marshall, concejal de Turismo de Benahavís, quienes explicaron los retos y las fortalezas de la Costa del Sol. Por su parte, Carlos Berrozpe, gestor de Estepona Resort y CEO de CBS; Francisco Pérez, director del Hotel Albariza, en Sanlúcar de Barrameda; Jorge Ramos, director de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, y Javier Prieto, receptivo de la Ruta del Jabugo, pusieron sobre la mesa la experiencia acumulada estos últimos años para convertir a Andalucía en un referente turístico mundial.

Para consolidar esa competitividad «hay que hacer más turismo y menos política. Y yo soy político, o no. Quizá sea sencillamente un empresario que no soy mal gestor y que he entendido que la política se podía hacer de otra forma, y más en un sector como el turístico», explicó el vicepresidente de la Junta de Andalucía, quien hizo hincapié en que «hace falta estabilidad, pero también un marco jurídico y financiero que realmente ponga en valor lo que el turismo significa en nuestro país, que es el 13% de nuestro PIB a nivel nacional y que solo en Andalucía implica 450.000 empleos y más de 22.800 millones de euros de aportación a nuestra economía».

Ejemplo de políticas eficaces

Ejemplo de las políticas eficaces que se han realizado en los últimos tres años son, por ejemplo, el decreto de clasificación hotelera. «Parecía razonable, pero había miedo a enfrentarse a los sindicatos. Aun así, lo hicimos, porque era una cuestión de sentido común», recordó Marín, aludiendo también a «la ampliación de la edificabilidad de la planta hotelera, cuyo resultado fueron 2.500 millones de euros de inversión en menos de un año en 137 proyectos. Eso genera empleo, actividad económica, pero sobre todo una planta hotelera mucho más competitiva».

Además del repaso por lo que ya se ha hecho, Marín también aludió a lo que queda por hacer, que es mucho. «Resulta necesario hacer políticas públicas, pero a nivel nacional seguimos reclamando un marco jurídico y financiero para este sector. Si España declarase al turismo como un sector estratégico tendríamos un marco jurídico fiscal en consonancia con ello que nos permitiría tener una financiación extraordinaria y ayudas directas en momentos de dificultad. Pero hacen oídos sordos, a pesar de que el turismo genera más del 26% de la economía de este país, porque es un sector transversal. Y a pesar de ello, a estas alturas de la película, no hemos aprendido que hace falta regular jurídicamente este sector», lamentó el vicepresidente andaluz. «Debemos exigirlo porque durante la pandemia se han duplicado las ayudas a los sindicatos y a las organizaciones empresariales y, sin embargo, para los que generan empleo y actividad no. ¿En qué mundo vivimos?», se quejó Marín, quien recordó que lleva reclamando un IVA superreducido para el turismo tres años, «algo que en este momento nos ayudaría muchísimo, tal y como ya han hecho 11 países de la Unión Europea, entre ellos Portugal, competidor directo y, por lo tanto, nuestras empresas son un 10% menos competitivas que las de nuestro vecino».

Junto a esa amarga petición, Marín también aprovechó su exposición para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez la llegada de los 68.000 millones de euros prometidos por los fondos Next Generation. «Pero si se distribuyen entre los empresarios, entonces la cuenta de resultados del Gobierno tendrá un déficit acumulado de 68.000 millones de euros más y ese titular no les interesa. Por eso hay que hacer menos política y más gestión. No podemos vivir solo y exclusivamente de los sondeos electorales», apuntó el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía.

A pesar de todo ello, Marín quiso acabar con un mensaje esperanzador: «La situación actual nos obliga a seguir innovando. Nos quedan por hacer grandes cosas y para eso hace falta diálogo, unión de todos los sectores y reformas. Seamos optimistas, porque este año vamos a alcanzar 28 millones de viajeros en Andalucía, lo que supondría recuperar el 75% del mercado prepandemia. Para eso trabajamos, porque Andalucía está a un paso de ti, como reza el título de este foro, pero sobre todo Andalucía está preparada para ti. La colaboración es el camino del éxito y solo hace falta aplicar al turismo sentido común», concluyó Marín.