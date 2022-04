El litoral andaluz reclama los espigones prometidos y ve insuficientes las ayudas

El último temporal ha dejado al descubierto las promesas incumplidas del Gobierno en la Costa Tropical. Los destrozos en Motril, Almuñécar y Salobreña a las puertas de la Semana Santa, con chiringuitos destruidos, paseos inundados y pasarelas arrancadas, han encendido los ánimos de las corporaciones locales, que piden al Gobierno no demorar más las actuaciones a las que llevan años comprometiéndose.

La presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, María José Sánchez, pide a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «el avance de la tramitación de todos los proyectos incorporados dentro de la Estrategia de Protección del Litoral de la Costa de Granada, tal y como se comprometió el secretario de Estado, Hugo Morán, con fecha de ejecución y finalización antes de 2023». En concreto, Morán se comprometió a la construcción de seis espigones en la costa granadina, de los cuales solo dos se encuentran en tramite. De momento, el Ministerio ha destinado 1,9 millones para arreglar las playas de Cotobro y Velilla tras el último temporal. «Necesitamos soluciones estables, no parches», denuncia María José Sánchez. También la diputada de Vox Macarena Olona salió al paso y criticó la «pasividad del Gobierno» para construir los las infraestructuras prometidas. Pero este problema se repite a lo largo del litoral andaluz. En Marbella, la alcaldesa también reclama los espigones comprometidos por el Ejecutivo central. «Solo queda la autorización ambiental», recuerda.

De momento, se va a proceder a resolver con urgencia los destrozos ocasionados con las últimas lluvias, para lo que el Ejecutivo ha destinado un total de 6 millones de euros. «Me he quedado muy sorprendido de que la Dirección General de Costas y el Ministerio no hayan puesto prácticamente ayudas sobre la Mesa». Gabriel Amat, alcalde del municipio almeriense de Roquetas de Mar, considera insuficientes los seis millones de euros para actuaciones de emergencia destinadas a la recuperación del litoral andaluz afectado por el temporal. Para Almería serán 1,6 millones los destinados, pero los ayuntamientos recuerdan que los daños no se han limitado a las playas. El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, pide que «las infraestructuras que se han dañado, también de servicio público, estén incluidas dentro de estas subvenciones. Para los ayuntamientos es muy difícil encontrar los recursos necesarios».

«Sabor agridulce» dejó al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la reunión. Aunque la provincia recibirá 2,1 millones para arreglar su costa, el alcalde echa en falta un fondo extraordinario destinado a los ayuntamientos.

En Cádiz, la provincia que menor aporte recibirá de estos fondos, se ha puesto en marcha un «plan de choque» para poner a punto playas y establecimientos. Denuncian que el Ministerio de Medio Ambiente no se considera competente para abordar los daños en zonas que no son las propias de playa, sino que alegan que debe ser sufragado por Protección Civil.