Marín dice que le extrañaría que Moreno convocara mañana las elecciones

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha dicho este lunes que le “extrañaría muchísimo” que el presidente andaluz, Juanma Moreno, disolviera mañana martes el Parlamento para convocar las elecciones el 12 de junio. En una entrevista en Canal Sur Televisión, Marín ha insistido en que no es “razonable” que se adelanten las elecciones autonómicas en un momento de “recuperación económica” porque “no podemos parar Andalucía cuatro meses”.

”No entiendo por qué (adelantar las elecciones), los intereses de los partidos no tienen que ver con los intereses de los andaluces, que son tener empleo y seguir creciendo”, ha señalado Marín, quien ha añadido que no se puede garantizar que si hay elecciones ahora haya presupuestos antes de final de 2022, un argumento que están utilizando desde el área económica el Gobierno andaluz. Ha asegurado que la última vez que habló con Moreno fue el pasado miércoles y que el presidente le dijo que “estaba pensándolo y que cuando tuviera una decisión me llamaría el primero”, algo que no ha ocurrido.

También ha insistido en que “no hay ningún problema” con el presidente de la Junta: “Somos compañeros y amigos, hay buen rollo”, aunque ha dicho que él siempre va a expresar su opinión.