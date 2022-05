Vuelve al Maestranza el tradicional “Concierto de Música de Cine” de LA RAZÓN

LA RAZÓN vuelve a ofrecer uno de los conciertos más esperados de la temporada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

En un homenaje a los compositores Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams, la Royal Film Concert Orchestra, bajo la dirección de José Luis López Antón, interpretará el próximo 15 de mayo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla las bandas sonoras de las películas más conocidas de la historia del cine.

El programa se centrará en las bandas sonoras de películas como E.T, Backdraft, La muerte tenía un precio, Jurassic Park, Pearl Harbor, Gladiator: Now we are free, Madagascar, Cinema Paradiso, La lista de Schindler, El Rey León, Piratas del Caribe o, entre otros, El bueno, el feo y el malo.

Programa Completo Backdraft E.T. La Muerte Tenía un Precio Parque Jurásico Spirit Star Wars: Across the Stars Cinema Paradiso La Misión Pearl Harbor Hasta Que Llegó Su Hora The Ecstasy of Gold Gladiator Madagascar La Lista de Schindler Harry Potter: Harry’s Wondrous World El Rey León El Bueno, el Feo y el Malo

La Royal Film Concert Orchestra, que cuenta con profesionales de las mejores orquestas y escuelas europeas, es un referente en la interpretación de la música de cine y ofrece conciertos en los mejores escenarios de Europa.

Este evento, que contará también con la colaboración de Telefónica, Helvetia, Onda cero, Caja Sur y Sando, vuelve al coliseo sevillano con total normalidad y se consolida como una de las citas imprescindibles para los amantes del séptimo arte.

Las entradas, que se pueden comprar desde 38 euros, pueden adquirirse en la página web del Teatro de la Maestranza.