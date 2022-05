La ganadería, ante el abismo: «Ni para cubrir costes este año»

Si 2021 no fue un buen año para la ganadería de la provincia de Cádiz, este 2022 no va por mejor camino. La continua subida de precios de productos tan esenciales para el ganado como el pienso, la sequía y, con ella, la falta de pastos y los reiterados mensajes en contra del consumo de carne han propiciado uno de los escenarios más complicados que se recuerdan. «Es sabido que los ganaderos estamos acostumbrados a pasarlo mal, que eso va con el oficio en el campo, pero la situación de este año es realmente mala. La sequía de esta primera parte de 2022 y la subida de precios de productos tan esenciales para nosotros como el pienso nos han colocado en una tesitura muy complicada; con lo que eso supone en un sector que, de por sí, vive continuamente en la cuerda floja», lamenta Alberto Morillo, representante de Agropecuaria Patiño.

«Si, como bien es sabido, en la ganadería ya estamos acostumbrados a rentabilidades muy bajas, este año», subraya, «con los incrementos de costes, tendremos que ponerle dinero a las vacas. Es decir, ni tan siquiera vamos a contar para cubrir los gastos, que, como digo, se han disparado debido a que, por ejemplo, la sequía nos ha obligado a hacer frente a una alimentación adicional para el ganado (extensivo) que ha pasado de dos a cuatro meses y medio», apunta. Año de supervivencia que, asegura Patiño, «ahonda aún más en uno de los grandes problemas del campo, que nos ponen el precio al comprar y nos lo ponen también al vender».

Cooperativas como la de Nueva Jarilla ya han cerrado sus puertas ante la situación del sector

«Lamentablemente», añade, «aunque a los políticos se les llena la boca diciendo que somos tan esenciales, después ni siquiera contamos con publicidad positiva en torno al campo», apunta.

Se trata de una situación compleja que, tal y como destacan desde el sector, este año está teniendo consecuencia muy negativas tanto para el sector cárnico como para el lechero. «Estábamos a expensas de que nos llegara la puntilla después de años muy complicados y, desgraciadamente, este nuevo incremento de costes nos ha llevado a tener que cerrar definitivamente», apunta el hasta hace unos meses representante de la Sociedad Cooperativa de Ganaderos de Nueva Jarilla. «Nuestro sector, el lechero, venía arrastrando unos precios de la industria inasumibles, que no despegaban. Así que estábamos al límite, esperando, entre comillas, ese golpe que, como ha sucedido, acabara tumbándonos», explica. «Por desgracia», asegura, «nosotros no somos los únicos que hemos caído. A otras muchas ganaderías les ha ocurrido lo mismo y. mucho me temo, que la cosa no va a mejorar», sentencia.

Esta realidad no es ajena a Asaja Cádiz, a su recién reelegido presidente, Pedro Gallardo, cuya preocupación no ha dejado de crecer desde, especialmente, la primavera del año pasado. «Como sabemos, los precios de productos tan necesarios como las proteínas (soja) no han dejado de crecer desde la primavera pasada de la mano de la subida de los precios de los carburantes. Si a ello unimos la sequía, la subida de los precios del pienso y, no menos importante, los continuos ataques, porque no ha sido uno, del ministro de Consumo, el señor Garzón, la situación es indignante y preocupante», explica.

Este escenario, en opinión de Pedro Gallardo, amenaza con complicarse aún más de la mano de la Comisión Europea. «A través del Pacto Verde Europeo», indica, «están intentando incidir en la dieta alimentaria para que se consuma menos carne. Se busca crear un patrón de consumo para que las futuras generaciones tengan una menor ingesta de carne. Obviamente, no lo compartimos, ya que se plantea sin un estudio de impacto que refleje qué va a suponer y sin, por ejemplo, tener en cuenta que en países como el nuestro la carne que se produce es con un bienestar animal que es el mayor del mundo y una trazabilidad y sostenibilidad que son las mejores que existen», apunta.

«Lamentablemente», denuncia, «para poner todo esto en valor nos sentimos huérfanos por parte del propio comisario de Agricultura, que no está ayudando en nada a la ganadería española. Sector que, como está ocurriendo en nuestra provincia, ni puede cubrir los costes de producción», concluye el dirigente de Asaja Cádiz.