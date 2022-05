Sánchez entra en la precampaña: “Lo que es un riesgo para Europa no puede ser una solución para Andalucía”

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que “los enemigos de Europa no están solo en el Kremlin, están también en España”, y, por ello, a los andaluces les ha advertido de que “lo que es un riesgo para Europa no puede ser una solución para Andalucía”, el próximo 19 de junio. En su primer acto de precampaña desde que fueron convocadas las elecciones autonómicas, Sánchez ha advertido que antes de la invasión de Ucrania, Vladímir Putin ya había tratado de debilitar el proyecto europeo, “apoyando cuando no financiando” a partidos políticos que apostaban por una débil Europa, y no por una Europa más fuerte. Y a quienes dicen que da igual quien gobierne en Andalucía, el también secretario general del PSOE les ha asegurado que no es lo mismo que gobierne la izquierda o la suma de PP y la ultraderecha y, dado que “está en juego avanzar o retroceder”, Sánchez ha afirmado, en un acto ante militantes, que el único partido que garantiza el avance es el PSOE y el candidato socialista a la Junta, Juan Espadas.

Por su parte, se ha presentado públicamente como “el nuevo presidente de la Junta”, para enseguida lanzar un llamamiento al voto el próximo 19 de junio, porque “si votamos, ganamos, y ya está, no hay más”.

Ha restado importancia a las encuestas, para asegurar que la demoscópica está yendo “contra el voto, que es lo más sagrado”, para enfatizar: “Nos estamos jugando mucho, y lo vamos a hacer muy bien, estoy convencido”. Espadas ha pedido a las mujeres andaluzas que “ni una se quede en casa”, y ha defendido el papel del PSOE en estas elecciones, en un trabajo que comenzó “desde setiembre, cuando empezamos esta nueva etapa con un proyecto renovado, y sabiendo que las elecciones podrían estar a la vuelta de la esquina”.