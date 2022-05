Las agencias de viaje de Algeciras: «Nos quieren quitar de en medio»

Hoy se concentraron ante la situación del sector. Cuando parecía que lo peor había pasado y que, poco a poco, se recuperaba la normalidad y, con ella, las posibilidades de seguir trabajando con el horizonte de la tan ansiada Operación Paso del Estrecho (OPE), las agencias de viajes del Puerto de Algeciras están a un paso de la quiebra técnica ante la negativa de las navieras que operan en el Estrecho a facilitarles billetes para la venta. «Ha sido una decisión de la que hemos tenido conocimiento de un día para otro y que, como es obvio, nos ha sorprendido a todos. Es lo que nos faltaba para echar el cierre y dejar a un centenar de familias en la calle», denuncia Manuel Ruiz Rovira, secretario de la Asociación de Agencias del Puerto de Algeciras, vicepresidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana empresa de Algeciras (Apymeal) y propietario de la Agencia de Viajes Porto Albo.

«Desgraciadamente, esto no ha sido una cosa unilateral, aunque no se puede probar, ha sido una cosa que se ha mascado», señala. «La Ley de la Competencia es muy estricta y las compañías de barco», recuerda, «ya están castigadas desde hace tiempo con ese tipo de irregularidades. Por poner precios, por contratar, acordar, etc.», añadió. «Con ser lamentable lo que se está haciendo con nosotros», para el secretario de la Asociación de Agencias del Puerto de Algeciras lo es aún más la forma en la que se ha producido, «ya que desde el principio no se nos ha dicho la verdad y nos han ido dando largas, aludiendo a problemas técnicos, hasta que una naviera dejó de facilitarnos los códigos y el resto ha ido de la mano». «El objetivo de esta medida está muy claro. Nos quieren quitar de en medio y comérselo todo ellos, sin ni siquiera tener en cuenta que se van a cargar a más de cien familias, con padres de familia que están destrozados ante este anuncio», expuso. Así, sin poder vender billetes y en un clima de incertidumbre total, las agencias tienen ante sí un escenario muy complicado, que podría derivar en la quiebra técnica. «En estos momentos, tenemos a nuestros trabajadores en ERTE y no podemos sacarlos. Ni podemos despedirlos ni nada, ya que si lo hacemos tenemos que devolver todas las exenciones fiscales que hemos tenido durante la pandemia con un recargo más las indemnizaciones, lo que se traduciría en la quiebra técnica de todas las empresas. No tenemos solución», señala.

«A este panorama», añade, «se une que los créditos ICO han vencido y que también los tenemos que empezar a pagar. En definitiva, un enorme desastre y una barbaridad», más aún si se tiene en cuenta de dónde vienen las agencias de viajes del Puerto de Algeciras, «de dos años de inactividad total» por la pandemia y por la ruptura de relaciones entre España y Marruecos. Las agencias de viajes se encuentran en un tenso compás de espera, pendientes de la mediación solicitada a la Autoridad Portuaria y al propio Ayuntamiento, cuyo alcalde, Ignacio Landaluce, ya ha dicho que hará todo lo que esté en sus manos para “lograr una solución a un grave problema que está asfixiando a las empresas y a todas las familias que dependen de ellas”.

“Tanto por parte del alcalde como de la Autoridad Portuaria”, apunta Manuel Ruiz, “existe una buena disposición, pero por ahora todo son buenas palabras y la realidad es que pasan los días y no nos dicen nada, por lo que nos vamos a ver abocados a realizar un calendario de movilizaciones”.

Asimismo, las agencias afectadas, un total de trece, también barajan la vía judicial, “aunque sabemos que no es la solución que necesitamos, ya que se dilataría en un tiempo con el que no contamos”.