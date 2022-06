Feijóo: “Juanma Moreno no es ningún monaguillo del PP. Es el presidente de Andalucía, que es más importante que ser el presidente del partido en Andalucía”

En Málaga, el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, participa junto al presidente del PP Alberto Núñez Feijóo en un gran mitin. También intervendrán Elías Bendodo, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Asistirán los cabeza de lista de todas las provincias andaluzas.

El número tres del PP, Elías Bendodo, destacó el liderazgo de Andalucía con el Gobierno del PP. “Estamos avanzando”, dijo. Bendodo destacó que se trata del acto central de la campaña, donde confluyen las caravanas de Moreno y Feijóo. “Estamos como una carrera ciclista”, dijo Bendodo como metáfora. “Estamos en la meta volante de las elecciones andaluzas. Los andaluces tienen que votar dos opciones. Yo nunca había votado por correo. Te mandan un taco con todas las papeletas pero sólo hay que elegir dos opciones: o seguimos por la senda de crecimiento o volver al pasado”, explicó. “Hoy ha venido Pedro Sánchez, cada vez que viene Pedro Sánchez pierde uno o dos escaños”, ironizó. “Para rematar: el socialismo viene a Andalucía a darnos lecciones de corrupción”, expuso Bendodo para recordar la espera del recurso de la sentencia de los ERE. “Vamos a ganar pero hay que ir a votar”, finalizó el también consejero de la Presidencia andaluz.

Tras Bendodo, con música de fondo esta vez de Manuel Carrasco, habló el alcalde de Málaga Paco de la Torre. El regidor malagueño expuso que “la Andalucía de ahora es mucho mejor que la de antes”. “Es un gobierno honesto. Gobernar es servir al bien común. No servir a los amigos nunca”, señaló. “Juanma Moreno es lo mejor que tiene Andalucía y queremos que avance para que Andalucía avance”.

Tomó la palabra Feijóo, que destacó “la fuerza” de De la Torre. Con Feijóo sonó el “People have the power” y bromeó con presentar a De la Torre “en todas las ciudades de España”. “En Málaga están los principales referentes del PP de España”, destacó. “He venido a apoyar a Juanma Moreno y al PP de Andalucía, nada más”, dijo. “Esta semana hemos visto cómo un barón socialista dijo que manda uno y los demás somos monaguillos”, explicó. También se refirió a la sucesión en Podemos y “al Gobierno no ponerse de acuerdo ni entre ellos”. “Juanma Moreno no es ningún monaguillo del PP. Es el presidente de Andalucía, que es más importante que ser el presidente del partido en Andalucía”, destacó.

Feijóo abogó por el cambio que quiere abanderar. “No hemos sido perfectos pero cada vez que los españoles han tenido problemas, nos han llamado a gobernar”, dijo también. “La política no es una moda ni un reality show. Es la gestión de las cosas de los demás, la defensa de los intereses generales”, abundó. “Lo demás es una cosa pasajera”. “Defiendo la estabilidad, el gobierno es el mayor ejemplo de inestabilidad de los 44 años de democracia en España”, añadió Feijóó, que pidió “menos impuestos, menos deuda y a vivir mejor la gente” y no el planteamiento “contrario” del Gobierno.

Feijóo aludió a los ministros y señaló si se preguntan “para qué van”, si para discutir con los socios. “Han conseguido una suma de minorías que no sólo defienden los intereses particulares de las minorías sino que están en contra” del interés general. El presidente del PP aludió a las palabras del líder de Bildu diciendo que “este gobierno es lo mejor que les ha pasado”.

Previamente, Feijóo participó en otro mitin en Córdoba, en el que aseguró que “los socialistas están muy nerviosos y se les nota”. “A todos los socialistas que saben perfectamente que el partido de Sánchez no les representa, le pido el voto, con el compromiso de servir y no de servirnos”, señaló el líder del PP con Jesús Aguirre en Córdoba.

Por su parte, Juanma Moreno, estuvo en un acto en Alhaurín el Grande, entre otros eventos de campaña. El candidato del PP-A regresó en este noveno día de la campaña por los comicios autonómicos del 19 de junio, a sus “orígenes” y sus “raíces” con una visita a Alhaurín El Grande (Málaga), municipio del que son sus padres y en el que él ha pasado muchos momentos de su vida. Juanma Moreno pidió el apoyo de los 200.000 indecisos para lograr la amplia mayoría: “No se van a arrepentir”.