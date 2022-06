La hostelería de Málaga dice «no» al turismo de borrachera

La patronal de la hostelería malagueña rechaza la idea de que se haya implantado en la capital de la Costa del Sol lo que algunos sectores y partidos políticos han llegado a llamar turismo de borrachera, a partir de episodios y comportamientos incívicos provocados, en muchos casos últimamente, por despedidas de solteros. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la provincia de Málaga, Mahos, Javier Frutos, sostiene que «se está generando una corriente de opinión peligrosa» en el sentido de «utilizar políticamente ese concepto de turismo de borrachera que no nos hace ningún bien, y que no es real porque se han hecho muchos esfuerzos en el ámbito turístico para fomentar el turismo de la mayor calidad posible».

El responsable de la patronal incide en que «hablar de que está establecido en la ciudad ese turismo de borrachera es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado pero, en cualquier caso, hemos de trabajar en la misma línea para no consentir que se proyecte esa imagen». Para Frutos, «somos una ciudad envidiada y deseada en todo el país, por ello no debemos autoimponernos esa imagen negativa que nos puede llevar a ser menos atractivos de lo que estamos siendo». «Desde Mahos, y en definitiva cualquier ciudadano y vecino, rechazamos cualquier tipo de vestimenta, indumentaria o comportamiento en nuestras calles y especialmente por la noche no acorde a la imagen que hemos de dar», subraya.

El presidente de Mahos subraya que Málaga «no es la única ciudad a la que la gente acude a divertirse o emborracharse; simplemente tendrán que vigilarse los comportamientos no adecuados y que las fuerzas y cuerpos de seguridad velen por esa seguridad», para insistir en la necesidad de «no sacar las cosas de contexto». No en vano, el Ayuntamiento de la capital ha querido plantar cara a episodios que, en modo alguno, favorecen la imagen que del centro histórico de la capital y otros focos de la ciudad se da del destino, y ha puesto en marcha una «ofensiva» contra cualquier práctica que se despliegue en ese sentido.

De cara al verano, Frutos señala que «cualquier previsión respecto a los últimos veranos no puede ser negativa, es por ello por lo que confiamos en esa recuperación progresiva, pero tampoco es que vayamos a lanzar las campanas al vuelo». «No está cerca en el horizonte el poder constatar índices anteriores a la pandemia, entre otros, porque la inflación está ralentizando esa recuperación, pero psicológicamente las sensaciones son mejores», apunta.

Desde el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de la capital se persigue el estricto cumplimiento de lo establecido en la ordenanza de convivencia ciudadana y protección del espacio urbano, para lo que se ha encomendado a un dispositivo de agentes de Policía Local que recorra los focos más «vulnerables» en los que se puedan producir molestias en la vía pública. El documento persigue fomentar la sensibilización ciudadana «como instrumento más adecuado para erradicar las conductas incívicas y antisociales y hacer prevalecer los valores de la convivencia y el mejor desarrollo de las libertades públicas».