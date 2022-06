«La autenticidad ha puesto en jaque el modelo del eslogan y la foto»

Almería vuelve a liderar el apoyo al PP en Andalucía, albergando 30 de los 90 municipios donde la formación ha alcanzado la mayoría absoluta. No se confirmó el avance de Vox en localidades como El Ejido, donde se convertía en la fuerza más votada en 2018 para perder ahora dos mil votos y verse superada en 20 puntos por los populares.

«Los eslóganes fáciles, las mentiras y los mensajes populistas tienen un recorrido muy corto», señala Francisco Góngora, alcalde de El Ejido y director de la campaña electoral en Almería del PP, quien destaca entre las claves del éxito de sus siglas que «los ciudadanos están cansados de que se les falte al respeto, de cantos de sirena que ya no convencen».

Ni las menciones a una incipiente inseguridad vinculada a la inmigración, ni falacias como que no se vende cerdo y jamón, o que no te sirven camareros españoles en restaurantes convencieron a una mayoría ejidense: «Ahora la ciudadanía está valorando la política desde los hechos y la capacidad real de gestión. Los que van por otro camino convencen un tiempo. Ahí se explica el declive de Cs y también el techo de Vox, que enseña la pata y la gente les va conociendo. Transformar y reformar, no hay otro camino». Desde la experiencia de un gobierno municipal fallido con los de Abascal y gobernando en minoría el Ayuntamiento desde enero del pasado año, Góngora entiende que «es el turno para las políticas serias y aquí, en El Ejido, hemos tenido un ejemplo de ello. Sin objetivos claros, sin conocimiento y sin verdaderas líneas de trabajo, la soflama y la palabrería no se sostienen».

Un total de 116.000 votos almerienses, un incremento de 18 puntos en relación a los anteriores comicios y la mitad de los escaños de una provincia tradicionalmente popular, pero que no alcanzaba tantos apoyos desde diciembre de 2012. «Juanma Moreno es nuestro principal activo y ha impregnado de un estilo a todo el partido. Cuidando las formas, uniendo la moderación a la determinación, con la buena gestión y la llegada de inversiones como principal carta de presentación». La candidatura encabezada por la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, presumía de cuidar los intereses del principal foco productivo almeriense. También de incrementar las inversiones en infraestructuras sanitarias y en educación, además de mantener la apuesta por un turismo sostenible. «Durante 3 años y medio los almerienses han sido testigos de una gestión brillante, una transformación inédita en el capítulo de inversiones y que se percibe fácilmente, porque el gobierno socialista era incapaz de contar con nuestra provincia», señala.

Aún manteniendo tres escaños, el PSOE continúa en caída libre en Almería, dejándose en torno a 22.000 sufragios y hasta siete puntos en la provincia. De hecho, Vox les adelantaba en algunos de los municipios más importantes como, precisamente, El Ejido; además de en Roquetas de Mar, Níjar y Vícar. Olona sumaba un escaño y diez mil votos, pero no alcanzaba mayoría en ninguna localidad almeriense. Por eso, el director de la campaña popular asegura que «Juanma ha roto con esos clichés ideológicos basados en prejuicios. Sobra mucha carga ideológica y falta ética, honradez, esfuerzo, solidaridad y entrega. Por eso auguro que esta línea de trabajo va a tener su respuesta en cuanto apoyos de la población».

Pese a los buenos resultados, el abogado y Master en Urbanismo y Ordenación del Territorio fija su ambición política «exclusivamente» en El Ejido: «Me presentaré a las próximas municipales y, en cuanto culmine los proyectos y adapte el planeamiento general a lo que merece esta ciudad, habré acabado mi ciclo». De volver a ganar la Alcaldía sería su cuarto mandato, y contaría ya con personas de su confianza en el gobierno regional, tras la entrada de su concejala de Cultura en el Parlamento, la número 5 por Almería: «El mérito es de ellos, son personas capacitadas para desarrollar cualquier tarea. Fue Carmen Crespo la que decidió apostar por Manolo Gómez, quien fuera mi concejal agrícola, como director de ese área de la Junta. También Julia Ibáñez ha crecido mucho políticamente y las personas con capacidad tienen que volar. Necesitamos gente así, que hace aquello en lo que cree y que no va a cambiar, sino a mejorar en su compromiso con los andaluces». «Autenticidad y gestión, se pone en jaque el modelo de la foto», concluye Góngora. Niega que la mayoría absoluta se acompañe de relajación porque «Juanma Moreno tiene insomnio, le preocupa Andalucía. El compromiso no es impostado, es real. Y lo primero que dijo tras su elección es que no quería triunfalismos. Tenemos que estar a la altura de la confianza recibida».