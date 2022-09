Moreno considera un “ataque a Andalucía” que el Gobierno pretenda deducir el impuesto a los ricos con el de Patrimonio

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque considera un “ataque a Andalucía” el planteamiento que se pretende recoger en el nuevo impuesto a las grandes fortunas de que este gravamen se deduzca con el impuesto de Patrimonio.

“¿Por qué no lo hizo cuando lo hizo la Comunidad de Madrid? ¿Por qué no lo han hecho cuando lo hace el País Vasco o Cataluña? Ahora lo hace cuando Andalucía decide competir con Madrid y Cataluña, es cuando contraatacan con una figura impositiva nueva. Me parece esperpéntico, lo considero una iniciativa contra Andalucía”, ha censurado Moreno en declaraciones a los medios a su llegada al Comité Ejecutivo del PP que se celebra en la sede nacional del partido.

Precisamente, el presidente andaluz anunció la semana pasada la supresión el impuesto de Patrimonio en esta región, recibiendo numerosas críticas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, Moreno ha cargado contra “los despachos de Moncloa” por “inventarse un impuesto que es una contrarreforma”: “No pretende ofender a nadie, ni va contra nadie, está en el ámbito de nuestras competencias”.

“PODEMIZACIÓN” DEL GOBIERNO

En este contexto, Moreno ha defendido la supresión del impuesto de Patrimonio, alegando que era una iniciativa que llevaba en su programa electoral, “y que ha sido refrendada por los ciudadanos”. Ante esto, ha reprochado al Gobierno su “podemización” por, según ha dicho, “un nuevo bandazo” al crear este nuevo impuesto.

Asimismo, ha adelantado que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía van a examinar este nuevo planteamiento del impuesto a las grandes fortunas, aunque todavía no saben exactamente si se podrá recurrir. “Es una medida ideológica y contra las iniciativas de Andalucía, parece que solo lo pueden hacer las ricas. ¿Andalucía no puede jugar ahí? El otro día Sánchez hablaba de la periferia, que no puede competir con Madrid, ¿qué modelo de país tienen para este país? Están generando una incertidumbre absurda para los inversores”, ha zanjado.