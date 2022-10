El IAM reforzará su papel referente en igualdad con el aumento de fondos contra la violencia de género

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) “reforzará su papel fundamental en la lucha y erradicación de la violencia hacia las mujeres” en esta legislatura que acaba de iniciar su andadura, tras arrancar del Ministerio de Igualdad un compromiso de incrementar los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género destinados a Andalucía.

López ha realizado estas declaraciones tras visitar la sede del IAM en Sevilla, donde ha podido saludar al personal funcionario y conocer de primera mano el trabajo que se realiza en la atención a las víctimas, el fomento de la igualdad o la prevención de la violencia a través de la coeducación, antes de mantener una reunión de trabajo con su directora, Mariela Checa.

Loles López se reunió la pasada semana en Madrid con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y en dicho encuentro ambas abordaron la necesidad de aumentar los fondos para la lucha contra la violencia machista y cambiar el modelo para que sea más eficiente y ágil. “El Gobierno de España se ha comprometido a incrementar los fondos para mejorar la atención a las víctimas, reforzar la prevención, especialmente entre la población más joven, así como trabajar en la sensibilización y concienciación de la ciudadanía ante este grave problema social”, ha incidido la consejera. Andalucía recibe actualmente alrededor de 15 millones de euros anuales del Pacto de Estado y el Instituto Andaluz de la Mujer es el organismo encargado de su gestión.

A este respecto, la consejera ha señalado que el Gobierno andaluz en los últimos años ha mejorado y reforzado, tanto con más personal como con mayor financiación, todos y cada uno de los servicios de atención a las mujeres y menores víctimas de violencia de género: desde el teléfono 900 200 999 a las casas de acogida, sin olvidar la inversión récord en los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM) para acercar también todos nuestros recursos a las mujeres del medio rural. “Nuestra meta es llegar a todas las mujeres que nos necesiten y en ese camino el Instituto Andaluz de la Mujer es fundamental”, ha enfatizado.

En esta línea, ha destacado que el Instituto Andaluz de la Mujer “es un referente a nivel nacional e internacional en la promoción de la igualdad y el abordaje de la violencia de género”. “Aquí atendemos con programas y servicios pioneros a todas las víctimas de la violencia machista”, ha remarcado. No en vano, en el IAM hay programas específicos para mujeres que sufren violencia psicológica y/o física de sus parejas o exparejas, menores que se enfrentan a la violencia en sus primeras relaciones afectivas, a las hijas e hijos de las víctimas de esta lacra, a aquellas que sufren agresiones sexuales y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral, a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual. “Nuestro gran reto es no dejar a ninguna mujer atrás, que las mujeres andaluzas se sientan acompañadas, no se sientan solas”, ha resaltado.

COEDUCACIÓN

En su visita a la sede central del IAM, la consejera ha mostrado un gran interés en el proceso de atención a las víctimas y también ha puesto especial énfasis en las actuaciones que se llevan a cabo en el área de coeducación para la prevención de la violencia desde la infancia. Así, ha podido conocer todos los detalles del próximo Congreso Andaluz de Coeducación, cuya tercera edición se celebrará en Cádiz los próximos días 17 y 18 de octubre, con una gran participación, especialmente por parte del profesorado andaluz.

“La educación en igualdad, tolerancia, respeto, diversidad y libre de violencia es la mejor herramienta para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. Por eso, en esta nueva etapa vamos a potenciar el área de coeducación de la mano del profesorado, alumnado y las familias; es decir, desde la unidad de toda la comunidad educativa”, ha insistido. Por último, la consejera de Igualdad ha hecho hincapié en que “el compromiso del Gobierno andaluz con las mujeres andaluzas es firme y decidido”. “Nuestro reto es alcanzar la igualdad real y erradicar la violencia machista y nadie nos apartará de ese camino”, ha concluido.