Casi el 40% de los andaluces roza la pobreza

Un total de 3,27 millones de personas, el 38,7% de la población de Andalucía, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en la comunidad autónoma. Es una de las conclusiones del informe «El estado de la pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015-2021», presentado ayer por la Red andaluza de lucha contra la pobreza (EAPN), un documento que pone el acento en las necesidades de la población tras la pandemia del coronavirus y a las puertas de otra crisis a consecuencia de la invasión rusa en Ucrania. No obstante, la vicepresidenta de EAPN Andalucía, Susana García, advirtió de que la Covid-19 «no ha sido la principal causa del aumento de la tasa de riesgo de pobreza, ya que el empeoramiento de los indicadores ya se había detectado el año anterior». Eso sí, a la luz de estos datos Andalucía «está lejos todavía» de retomar los niveles previos a la irrupción del coronavirus.

Esta cifra del 38,7%, registrada en 2021, supone un incremento de 1,8 puntos respecto al año anterior. El aumento es más acusado en Andalucía, puesto que la media nacional se sitúa en 0,8 puntos. «La cifra de pobreza es inferior a la estimada, aunque no por ello menos importante y puede afirmarse que las medidas de contención enmarcadas en el llamado escudo social contribuyeron positivamente a paliar buena parte de las consecuencias de la crisis por la Covid-19,» subraya García. La entidad social cifra en 67.000 las personas que se han beneficiado de estas medidas en la comunidad autónoma, como los ERTE o la renta mínima de inserción social.

En términos absolutos, en Andalucía hay 2,7 millones de personas pobres, 186.000 hombres y 144.000 mujeres más que el año pasado. La tasa es del 32,3%, la cifra más alta de toda España junto a Extremadura. Se trata de 10,6 puntos por encima de la media nacional. Especialmente llamativa es la tasa de pobreza severa, es decir, el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 530 euros mensuales por unidad de consumo. Esta tasa es del 15,9%, registrando un incremento de 4,3 puntos respecto al año pasado. De esta manera, Andalucía es la segunda región española con mayor pobreza severa, solo superada por Canarias. El dato andaluz es 5,6 puntos superior a la media española, que se sitúa en el 10,3%.

Todos los ítems en los que se basa la privación material severa registran tasas muy superiores a las medias nacionales. Destaca el aumento de las personas que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, concretamente el 62,7% de la población. El 54,7 % experimenta dificultades para llegar a fin de mes, lo que supone un leve incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto a 2020. Un 42,5% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 37,4% no puede permitirse sustituir los muebles estropeados o viejos. El 18,4% de la población menor de 64 años residente en Andalucía vive en hogares con baja intensidad de empleo. La cifra supone un importante crecimiento con respecto a los datos del año pasado. Es la segunda más alta de todas las regiones. En total, actualmente son 1.286.158 personas en esta situación. Los datos a nivel nacional se sitúan en el 11,6%.

Las desigualdades crecen mientras la renta andaluza sigue menguando. La renta media por persona en Andalucía es de 9.915 euros, más de 2.300 euros inferior a la media nacional –que se sitúa en 12.269 euros– y la segunda más baja de todas las regiones. De otro lado, de las 1.610.265 pensiones que se reciben, el 41,3%, es decir, bastante más de un tercio del total, reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para no ser pobre (688 euros por paga) y el 16,2 % del total, el importe de su pensión es inferior al umbral de pobreza severa (renta inferior a 454 euros en 2021).

La vivienda es otro problema añadido. El 10,1% de la población tiene gastos de vivienda superiores al 40% de su renta disponible. Sin embargo, entre las personas pobres la cifra prácticamente se triplica y alcanza al 27,4%. El 22,8% de las personas pobres gasta en vivienda más de la mitad de su renta.

El presidente de EAPN Andalucía, Juan Luis Delcán, advirtió de que «grandes medidas como los ERTE no alcanzaron a toda la población, pues no llegaron a las personas que, por ejemplo, viven de la economía sumergida». El perfil de los pobres ha cambiado. Ahora son «personas de nacionalidad española, mayoritariamente mujeres, con un nivel educativo medio o alto, pues no cualquier empleo protege de la pobreza».

Por su parte, Unicef y el Defensor del Menor alertaron de que cuatro de cada diez menores de 18 años están en riesgo de pobreza en la comunidad autónoma. Se trata de 680.000 niños y las cifras superan en más de diez puntos la media nacional del 33%. En este sentido, reclamaron «una mayor y más eficiente» inversión en infancia porque «tener hijos se está convirtiendo en un factor de riesgo y de desprotección».