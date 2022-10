Una gripe “más adelantada y fuerte”, con 288 casos ya en Andalucía por los cero de hace un año

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha afirmado que la gripe viene este año “más adelantada y más fuerte”, como muestra que el sistema de vigilancia centinela haya detectado ya 288 casos, mientras que el año pasado no detecto ninguno.

Por ello, ha reiterado el llamamiento a la vacunación en las franjas de edad en las que está recomendada. “Podremos pasar la gripe si estamos vacunados, pero vamos a evitar la enfermedad grave, que es lo importante, tanto en la vacuna de covid como en la de la gripe”, ha dicho este lunes a preguntas de los periodistas en la Universidad de Jaén.

La consejera de Salud, Catalina García (2i), en la UJA. EUROPA PRESS FOTO: EUROPA PRESS EUROPA PRESS

García ha explicado que todavía no se puede decir “que está flaqueando” las campañas de vacunación contra estos virus respiratorios, dado que no se cuenta aún con los datos de un mes. Será a finales de octubre cuando se haga “una evaluación” para analizar la tasa de vacunación comparándola con el año pasado.

“Si no vamos a buen ritmo, tendremos que hacer acciones extraordinarias -para animar a la agente y facilitar aún más el acceso a la vacuna- en el mes de noviembre en aquellos lugares donde la tasa de vacunación sea más baja”, ha comentado.

Tras apuntar que este lunes comienza la vacunación de la segunda dosis de recuerdo de covid-19 a mayores de 60 años y reclusos así como contra la gripe para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras profesiones, García la ha reivindicado como “la mayor protección y barrera”, junto al uso de la mascarilla, especialmente por las personas más vulnerables.

En este sentido, ha subrayado que la ciudadanía ha “normalizado” el coronavirus, “pero el peligro existe”, “sigue estando aquí” y sigue causando fallecimientos. “A los mayores casi no los tenemos que convencer porque se vacunaron de esa dosis de recuerdo a un 99 por ciento la franja de 65 en adelante. Quizás donde haya que convencer sea en otras edades”, ha manifestado.

Por contra, ha considerado que “sí hay que convencer para la vacunación de la gripe”, desde los 65 años en adelante. No es el caso de otro grupo de riesgo, las mujeres embarazadas, que están “súper concienzadas” y “se vacunaron a un 76,5 por ciento, 20 puntos por encima de la media”.

MENORES

Esta es la senda que, según ha recalcado, debe seguir la ciudadanía, punto en el que ha aludido también de forma especial “a las madres y padres de los niños” de entre seis meses y 59 meses, que este año se han empezado a vacunar por primera vez.

Al hilo, la titular de Salud ha precisado que “la mayor incidencia de gripe está en esa edad”, presentan “una incidencia de hospitalización igual a la de los mayores” y “son vehículos de infección de virus respiratorios”.

Un llamamiento en el que ha incidido teniendo en cuenta, además, que en 2022 la gripe “viene más adelantada y viene más fuerte”, como se ha comprobado en el hemisferio sur, con datos “ya claros”, y con “lo que está pasando en Alemania, donde quieren volver al uso de la mascarilla por los datos de gripe y la subida de covid”.

“Sabemos que vamos a tener un aumento. El año pasado, los sistemas de vigilancia centinela no encontraron ningún caso de gripe; no quiere decir que no lo hubiera, sino que el sistema no lo detectó. Este año ya ha detectado 288 casos. Quiere decir que el virus ya está aquí, circulando y que va a ser fuerte”, ha indicado.

RESIDENCIAS

El director del Plan de Vacunación de Andalucía, David Moreno, ha señalado que en la comunidad están ya vacunadas contra la gripe y de la cuarta dosis del Covid-19 “prácticamente todas” las personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, mientras que los vacunados mayores de 80 años “superan el 50%”. Así lo ha indicado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que se empezó a vacunar a estas personas hace tres semanas -el 3 de octubre-, para añadir que este mismo lunes se ha bajado la edad de vacunación de la cuarta dosis Covid hasta los 60 años, porque “bajamos progresivamente con la idea de que primero se vacunen siempre las personas más vulnerables y los mayores”.

“La gripe parece que se puede adelantar y es por ello por lo que hemos iniciado la campaña varias semanas antes y con mucha intensidad para que a todo el mundo le dé tiempo a vacunarse antes de que llegue el pico”, ha subrayado el experto, que ha añadido que “ya ha empezado con gripe y Covid en el norte de Europa y seguramente en las próximas semanas empezarán a avisarnos del norte de España”.

En este sentido, ha recordado que todas las personas “tienen que buscar sus citas” para la vacuna por las distintas vías disponibles, y ha incidido en que “es muy recomendable” que todas las personas mayores de 60 años se vacunen de esta segunda dosis de recuerdo contra el Covid y los menores de 60 años que tengan patologías de riesgo o por su profesión.

CASI 20.000 NIÑOS VACUNADOS DE GRIPE

Además, y sobre la vacunación contra la gripe en la población infantil entre los seis y los 59 meses --que comenzó el 17 de octubre--, Moreno ha precisado que en apenas cinco días se han vacunado ya “casi 20.000 niños”, al tiempo que ha añadido que “será un éxito” porque “las agendas están prácticamente llenas para las próximas semanas”.

VACUNACIÓN EN FARMACIAS

Por otro lado, los más de 10.000 profesionales que realizan su labor sanitaria en las 3.880 oficinas de farmacia existentes en Andalucía recibirán la vacuna contra la gripe gracias a un acuerdo entre la Consejería de Salud y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof).

La inmunización de estos profesionales se llevará a cabo durante las próximas semanas en una iniciativa coordinada desde el Cacof. En concreto, ha encargado a la cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma que haga llegar estas vacunas a cada farmacia para la inmunización de los profesionales.

Así, desde la organización colegial se comunicará a Bidafarma cuántas dosis debe hacer llegar a cada farmacia conforme los equipos profesionales vayan informando de su disponibilidad para vacunarse.

Bidafarma es una cooperativa de distribución mayorista de medicamentos de amplia gama, con implantación nacional, de capital cien por cien farmacéutico. Surge de la fusión de doce cooperativas, con una larga tradición en el sector, y ya integra a 8.512 socios (farmacéuticos) de 38 provincias españolas.